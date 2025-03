Mistero sulla morte dell'attrice Cindyana Santangelo, la Marilyn Monroe latina: attesa l'autopsia sulla 58enne

L’attrice Cindyana Santangelo è morta all’improvviso lunedì 24 marzo in un ospedale vicino alla sua casa di Malibu. Dopo una chiamata per un’emergenza medica, la donna è stata dichiarata morta dai paramedici. Sconosciute le cause in attesa dell’autopsia. L’interprete era nota come “la Marilyn Monroe latina” e per i ruoli in ER e C.S.I. Miami.

Il mistero sulla morte di Cindyana Santangelo

A dare la notizia della scomparsa di Cindyana è stato il Los Angeles Times. Il dipartimento dello sceriffo ha fatto sapere che i vigili del Fuoco della contea di Los Angeles avevano ricevuto una chiamata d’intervento alle 19.15 del 24 marzo.

L’attrice è stata subito portata dai paramedici in ospedale dove è stata dichiarata morta. Non si conosce ancora la causa del decesso sulla quale si attendono gli esiti dell’autopsia.

Come sempre in caso di morte con causa sconosciuta, gli investigatori della squadra omicidi stanno assistendo gli agenti della stazione dello sceriffo di Los Hills con le indagini in corso.

Chi era Cindyana Santangelo

Il nome di battesimo dell’attrice era Cindy Lehrer, nata nel 1967 a Manhattan e cresciuta a Los Angeles. La star aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, apparendo in vari video musicali tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, tra cui il video Bust a Move di Young MC.

Aveva anche eseguito l’introduzione in lingua spagnola al brano Stop di “Juana’s Adicción” in un video dei Jane’s Addiction. Il frontman Perry Farrell la descrisse in seguito, alla rivista Spin, come “la Marilyn Monroe latina”.

Come Cindyana Lair, è apparsa in Married … With Children nel ruolo della ballerina di Jiggly Room Sierra Madre. L’attrice aveva lavorato anche nelle serie televisive ER – Medici in prima linea e C.S.I. Miami.

Nel 2001 l’attrice ha sposato Frank Santangelo, in seguito ha avuto due figli. La sua pagina LinkedIn la elenca come direttrice e amministratrice delegata di Mermaids Cove Malibu, descritta come una struttura di lusso per sole donne.

In un documentario su Mermaids Cove, Santangelo ha parlato del motivo che l’ha spinta a impegnarsi per aiutare gli altri.

“Sono Cindyana. Sono una mamma fantastica, una moglie, una figlia, un’amica, una CEO e una tossicodipendente in via di recupero”, diceva in un video. “Avevo una specie di vita da rock star festaiola – spiegava – ma sono finita, come tutti sanno, a essere una specie di tossicodipendente di basso livello”.

Una volta diventata sobria, l’attrice ha capito che doveva impegnarsi per aiutare altre donne nella sua stessa situazione.