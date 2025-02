Miss Fallaci con Miriam Leone sulla giovane Oriana: la vera storia della giornalista, dall'aborto al cancro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Su Rai Uno è il giorno di Miss Fallaci, la miniserie sulla vita della giornalista Oriana Fallaci, con protagonista Miriam Leone. Oriana Fallaci è stata senza dubbio la più influente giornalista italiana, molto nota anche a livello internazionale. La sua vita è stata ricca di eventi che hanno segnato la storia, a cominciare dal lavoro come reporter in Vietnam, poi in America e poi con le posizioni sull’aborto e la malattia che l’ha colpita.

Oriana Fallaci e i primi passi nel giornalismo

Nata a Firenze nel 1929, Oriana Fallaci da adolescente aveva sostenuto la resistenza partigiana. Comincia a lavorare come giornalista negli anni ’50 a Milano per il giornale Epoca, per poi passare al settimanale L’Europeo, per il quale coprirà la guerra del Vietnam nel 1967.

Dopo l’esperienza come corrispondente di guerra, Fallaci si trasferisce negli Stati Uniti dove copre eventi come gli omicidi di Marthin Luther King e di Robert Kennedy. Nel ’68 segue le Olimpiadi di Città del Messico, dove viene coinvolta in una manifestazione repressa nel sangue dalla polizia.

Miss Fallaci, la storia con il politico Panagulis

Durante gli anni in America, Oriana Fallaci strinse amicizia con gli astronauti della missione Apollo e con Neil Armstrong in particolare. La passione per la libertà ha sempre contraddistinto il lavoro di Oriana Fallaci come giornalista.

Così nasce la storia d’amore con Alexandros Panagulis, politico greco incarcerato per il tentato omicidio del dittatore Papadopoulos, morto in un misterioso incidente stradale nel 1976. Durante la sua carriera Oriana Fallaci ha intervistato, senza mai fare sconti, personaggi del calibro di Henry Kissinger, Ali Bhutto, l’ayatollah Khomeini e Mu’ammar Gheddafi, dittatore della Libia.

La battaglia di Oriana Fallaci per il diritto all’aborto

Tra le grandi battaglie condotte da Oriana Fallaci durante la sua carriera c’è sicuramente quella per l’aborto. La frase “l’aborto non è un gioco politico” forse racchiude la forza con la quale Oriana Fallaci ha affrontato questo tema nel 1976, due anni prima della legge sulla depenalizzazione dell’aborto.

Fallaci ha sempre sostenuto la necessità di conferire alla donna, e a nessun altro, la libertà di scegliere. Tutte le lotte per i diritti condotte da Oriana Fallaci sono racchiuse nella sua opera “Lettera a un bambino mai nato”, opera autobiografica che racconta l’esperienza dell’aborto spontaneo che la giornalista aveva vissuto dieci anni prima.

Il cancro e la dura critica all’Islam

Oriana Fallaci è morta a Firenze il 15 settembre del 2006, stroncata dal cancro. Fino all’ultimo ha contribuito con il suo punto di vista sui grandi temi della storia.

Nel libro “La rabbia e l’orgoglio” ha espresso una durissima critica nei confronti dell’Islam dopo i fatti dell’11 settembre, vissuti in prima persona da Fallaci che all’epoca risiedeva a Manhattan.