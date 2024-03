Ministero della Cultura evacuato per un allarme bomba a Roma dopo una telefonata anonima: assente Sangiuliano

Allarme bomba nella sede del Ministero della Cultura a Roma in via del Collegio martedì 19 marzo durante un incontro con gli operatori di settore della danza alla presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi e del direttore generale dello spettacolo Antonio Parente. Il dicastero è stato evacuato in attesa dell’arrivo degli artificieri. In mattinata sarebbe arrivata una telefonata anonima che avrebbe avvisato della presenza di un pacco bomba nell’edificio. La polizia avrebbe evacuato il personale che è stato allontanato e mandato verso via del Corso.

L’allarme bomba al Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura è stato evacuato intorno alle 11:30 dopo un allarme bomba.

Tutti i presenti nell’edificio sono stati fatti scendere in strada per consentire le operazioni di bonifica da parte delle forze dell’ordine.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge il Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano, a due passi dalla centralissima via del Corso a Roma

La telefonata anonima

Secondo quanto riferito da LaPresse, ci sarebbe stata una telefonata in cui veniva sarebbe stata denunciata la presenza di un ordigno.

Una voce maschile avrebbe detto all’impiegata che ha risposto alla chiamata:

“Uscite tutti, chiamate gli artificieri“.

A chiamare sarebbe stato un “uomo adulto italiano“, senza inflessioni straniere e senza accenti dialettali riconoscibili.

Polizia e carabinieri hanno provveduto a isolare la zona fino a piazza San Macuto.

Non è la prima volta che un Ministero viene evacuato per un allarme bomba: lo scorso settembre era toccato al Ministero dell’Ambiente.

Controlli in ogni locale

Intervenute le unità cinofile, con il cane Saetta degli artificieri dei carabinieri coadiuvato da un robot.

Trovato uno zaino analizzato con le radiografie senza rilevare nulla, verifiche e controlli in tutti i locali del Ministero.

Assente il ministro Gennaro Sangiuliano

Il ministro Gennaro Sangiuliano, al momento dell’allarme bomba, non era al Ministero.

Si trovava alla Luiss per un impegno istituzionale ed è stato avvisato da una telefonata del capo segreteria e capo di gabinetto.

I lavori, in sua assenza, sono stati coordinati dal sottosegretario Gianmarco Mazzi, che stava gestendo anche l’incontro Verso il primo codice dello spettacolo in sala Spadolini: ”Sono attesi a momenti étoile della danza come Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e molti altri. Speriamo di poter riprendere al più presto i lavori”, ha dichiarato all’Ansa.