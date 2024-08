Minaccia la moglie di scioglierla nell'acido, arrestato 54enne di Reggio Calabria dopo anni di maltrattamenti

Anni di maltrattamenti, violenze, ingiurie e atti persecutori nei confronti della moglie, fino a minacciarla di scioglierla nell’acido: per questo motivo un uomo, un 54enne di Reggio Calabria, è stato arrestato una volta concluse le indagini. Gli episodi incresciosi si consumavano ogni giorno, da anni, anche di fronte ai figli che più volte sarebbero intervenuti in difesa della donna. Quest’ultima, dopo aver trovato il coraggio di denunciare, ha più volte cambiato dimora ma l’uomo non ha mai allentato la morsa, arrivando – appunto – a minacciarla di ricorrere all’acido per infliggerle l’ennesima pena. Una lunga strada tortuosa che avrebbe portato al femminicidio, ancora una volta, ma che per fortuna non ha conosciuto il tragico epilogo.

“Ti sciolgo nell’acido”, 54enne arrestato a Reggio Calabria

Come ricostruisce la Gazzetta del Sud, i carabinieri di Gallina (Reggio Calabria) hanno arrestato un 54enne dopo la conclusione delle indagini aperte nel 2023.

Dal 2021, infatti, la donna e i figli vivevano in uno stato di terrore continuo al punto da cambiare le proprie abitudini in base agli atteggiamenti dell’uomo, autoritario, violento e minaccioso, che contro la donna rivolgeva ripetuti insulti, violenze e minacce di morte.

Da anni un uomo minacciava la moglie di scioglierla nell'acido e la sottoponeva a continue violenze di fronte ai figli. Ora il 54enne di Reggio Calabria è stato arrestato

Dal 2023 il 54enne si trovava agli arresti domiciliari con il divieto di avere alcun contatto con la moglie e i figli, ma con il tempo l’autorità giudiziaria ha ritenuto necessaria la carcerazione.

L’uomo è accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti della moglie, due parole che contengono una continuità di atteggiamenti violenti e oppressione.

I maltrattamenti

Come già detto, i fatti avrebbero avuto inizio nel 2021. Secondo la ricostruzione dei carabinieri riportata da Today, in quell’anno l’uomo avrebbe assunto atteggiamenti violenti e nei confronti della moglie e nei confronti dei figli, uno dei quali ancora minorenne.

Alle ripetute vessazioni e umiliazioni si univano percosse e minacce di morte, episodi ai quali assistevano anche i giovani che più volte avrebbero tentato, invano, di difendere la loro mamma.

La denuncia e lo stalking

Nel 2023 la donna aveva trovato il coraggio di denunciare l’uomo, e contro il 54enne erano scattati gli arresti domiciliari con il divieto di avvicinarsi alla famiglia. La donna, nel frattempo, aveva lasciato l’abitazione per trasferirsi in casa dei suoi genitori, ma il marito non aveva allentato la presa.

L’uomo, infatti, aveva assunto atteggiamenti da stalker arrivando a presentarsi presso l’abitazione dei genitori di lei armato di coltello. In quel momento i militari sono intervenuti seguendo il protocollo del Codice Rosso.