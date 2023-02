Militare aggredito a morte a Roma, arrestato in Francia il 33enne tunisino accusato dell'omicidio

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Punto di svolta nella caccia all’uomo partita dopo l’omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Il militare è morto all’età di 44 anni dopo essere stato brutalmente aggredito in strada a Roma nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso. Il principale sospettato è stato fermato in Francia: si tratta di un 33enne di origini tunisine.

Arrestato il presunto killer del caporalmaggiore: chi è

L’uomo ritenuto responsabile dell’uccisione del caporalmaggiore dell’esercito si chiama Mohamed Abidi. Già noto alle forze dell’ordine, aveva precedenti per rapina e spaccio di droga. Era giunto in Italia con il sogno di diventare calciatore, ma a causa dei documenti irregolari la sua carriera non è potuta decollare.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinata dalla procura di Roma, hanno immediatamente permesso la sua identificazione. L’uomo era riuscito a far perdere le tracce di sé fuggendo a bordo di un’auto a noleggio. Subito erano scattate le ricerche in tutta la Capitale.

Fonte foto: iStock

Nei confronti del tunisino i magistrati hanno chiesto il mandato di arresto europeo con l’accusa di omicidio preterintenzionale, che ha permesso poi il fermo e la richiesta di consegna all’Italia.

L’aggressione al militare in strada

Danilo Salvatore Lucente Pipitone lavorava da anni come infermiere presso l’ospedale militare Celio. L’aggressione mortale, tra calci e pugni, si è consumata in piena notte in una via del quartiere romano Centocelle. A trovare il militare in fin di vita erano stati alcuni passanti.

Immediata l’allerta al 118, che ha soccorso e trasportato il rappresentante dell’esercito al Policlinico Umberto I. A causa delle gravi ferite riportate la vittima è però deceduta poche ore dopo il ricovero.

Le testimonianze raccolte dalla Squadra Mobile e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona avevano fin da subito fatto stringere il cerchio attorno al 33enne tunisino arrestato in Francia.

Movente ancora da chiarire

I contorni della brutale aggressione sono ancora da definire con esattezza. Secondo quanto ricostruito il caporalmaggiore stava raggiungendo la sua automobile parcheggiata a poca distanza dal luogo in cui è avvenuto il pestaggio. Tra le ipotesi al vaglio rimane anche quella della discussione per un posteggio finita male.