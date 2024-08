Il miliardario austriaco Richard Lugner è morto a 91 anni: si fece accompagnare da Ruby al ballo di Vienna

È morto a 91 anni il miliardario Richard Lugner, conosciuto sulle pagine delle riviste di gossip, in patria e non solo, con il soprannome “Mr. Opernball”. L’imprenditore austriaco era infatti noto per accompagnare soubrette, attrici e ancche star internazionali al celebre Ballo dell’Opera di Vienna. Nel 2011, in particolare, era finito sotto le luci della ribalta in Italia per aver fatto la sua apparizione all’evento di gala con Karima El Mahroug, alias Ruby Rubacuori, la ragazza immagine da cui partì lo scandalo olgettine che travolse l’ex premier Silvio Berlusconi.

La morte di Richard Lugner

Secondo quanto riferito dai familiari alle agenzia di stampa austriache, Lugner è morto lunedì 12 agosto nella sua villa a Vienna-Döbling, nonostante i tentativi di rianimazione.

Come riferisce Ansa, a luglio il miliardario aveva subito un intervento al cuore e nelle ultime settimane aveva manifestato altri problemi di salute alla schiena, che lo avevano costretto su una sedia a rotelle in una delle sue ultime apparizioni pubbliche.

Fonte foto: ANSA

Richard Lugner in compagnia di Karima El Mahroug, alias Ruby Rubacuori

Chi era Richard Lugner

La stampa austriaca parla della morte di Lugner come la perdita per Vienna di una delle sue figure più iconiche e un grande ambasciatore della città a livello internazionale.

Secondo i media locali, il suo impegno e la sua passione nel promuovere il Ballo dell’Opera di Vienna saranno ricordati tra i maggiori contributi alla capitale austriaca del miliardario costruttore.

Chi era “Mr. Opernball”

Lugner si era guadagnato il soprannome di “Mr. Opernball” per il suo ruolo nel portare al prestigioso evento viennese attrici come Melanie Griffith, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Jane Fonda, Gina Lollobrigida, Ornella Muti, Elle Macpherson ecc…

Ma anche volti noti del jet set come Ivana Trump, ex moglie del candidato repubblicano alla presidenza Usa, Pamela Anderson, Elisabetta Canalis, Priscilla Presley, ex moglie di Elvis Presley, e l’ereditiera Paris Hilton.

A giugno 2024, Lugner si è sposato per la sesta volta con la 42enne Simone “Bienchen” Reilaende.