Kamala Harris sorpassa Donald Trump nei sondaggi: svolta nelle elezioni Usa e scontro sul dibattito in tv

Il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, previsto per il 10 settembre sulla rete Abc, si prospetta come uno degli eventi chiave della campagna elettorale americana. Con l’avvicinarsi delle elezioni, il confronto tra i due candidati potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto alla luce dei recenti sondaggi che vedono Harris in vantaggio di cinque punti su Trump.

Harris supera Trump nei sondaggi

Secondo una rilevazione Ipsos, la vicepresidente ha infatti guadagnato terreno, ottenendo il 42% delle preferenze contro il 37% dell’ex presidente.

Come riporta La Repubblica, questo recupero è particolarmente evidente in Stati cruciali come Wisconsin e Michigan, dove Harris ha eliminato il divario che Biden aveva accumulato nei mesi precedenti.

La candidata democratica Kamala Harris ha superato il repubblicano Donald Trump nei sondaggi

La scelta di Tim Walz come vice ha ulteriormente galvanizzato la base democratica, contribuendo a un’ondata di donazioni senza precedenti.

La campagna di Trump, inizialmente riluttante a partecipare a un confronto televisivo, ha dovuto fare i conti con questa nuova realtà. Nonostante il tycoon avesse in un primo momento espresso dubbi sulla necessità di un dibattito, dichiarandosi in vantaggio nei sondaggi, la situazione è cambiata radicalmente.

Le mosse dei repubblicani

Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Trump ha manifestato una certa urgenza di riconquistare l’attenzione mediatica, attaccando duramente Harris e cercando di minimizzare i temi cruciali della campagna, come l’aborto e l’economia.

La sua retorica ha incluso insulti personali e dichiarazioni provocatorie, ma secondo alcuni osservatori, queste mosse riflettono più che altro un senso di panico all’interno della sua campagna.

Kamala vuole consolidare il vantaggio

L’accordo per il dibattito televisivo è stato raggiunto rapidamente, segnando un punto di svolta nell’agenda elettorale di entrambe le parti. Trump, che ha già programmato altre apparizioni su Fox e Nbc, si prepara a sfruttare ogni occasione per ribaltare i sondaggi sfavorevoli.

Dal canto suo, Harris punta a consolidare il vantaggio sul rivale, facendo leva sulla crescente mobilitazione della sua base e sulle risorse finanziarie raccolte.

Il duello televisivo del 10 settembre potrebbe dunque rappresentare un momento cruciale nella corsa alla Casa Bianca.