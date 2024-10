A Milano allerta meteo rossa dopo la bomba d'acqua, esondato il Lambro: scuole chiuse a Bergamo e Lecco

In Lombardia, anche giovedì 10 ottobre, è stata diramata un’allerta meteo rossa a causa del maltempo che sta colpendo soprattutto le zone di Milano, Bergamo e Lecco. Occhi sui fiumi Seveso e Lambro per quel che riguarda la città del Duomo dopo la bomba d’acqua, mentre nelle altre due sono state chiuse le scuole.

Bomba d’acqua su Milano

Dalle 3 del mattino di giovedì 10 ottobre la pioggia ha preso in ostaggio Milano, la Brianza e le Prealpi.

Secondo quanto riferito dall’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, all’ombra del Duomo sono caduti circa 40 millimetri d’acqua.

Disagi per quel che riguarda i trasporti e il traffico:

il tram 9 è deviato verso Porta Genova e salta le fermate da Stazione Centrale a Porta Venezia a causa di allagamenti a uno scambio in viale Vittorio Veneto;

e salta le fermate da Stazione Centrale a Porta Venezia a causa di allagamenti a uno scambio in viale Vittorio Veneto; per accedere alla stazione M3 di Corvetto è stato aperto l’ingresso in viale Lucania: gli altri due sono momentaneamente chiusi per allagamento.

Al momento, i treni della metro sono in servizio e funzionano regolarmente su tutta la linea: lo ha riferito Atm, l’azienda dei trasporti locale.

Esondato il fiume Lambro

Particolare attenzione è rivolta ai fiumi Seveso e Lambro.

Per contenere la piena del primo, dato un repentino innalzamento, alle ore 8:15 è stata attivata la vasca di laminazione, proprio come martedì 8 ottobre (sesta volta nel 2024).

Alle 8:40, invece, esondato il Lambro: ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza.

Scuole chiuse a Bergamo e Lecco

Allerta massima anche nel resto della Lombardia con le scuole superiori chiuse a Lecco e a Bergamo.

Stessa misura adottata in provincia di Brescia, precisamente in Val Camonica, dove alcuni sindaci hanno deciso di non aprire gli istituti per rischio idrogeologico.

Allerta meteo rossa in Lombardia

Per giovedì 10 ottobre, la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa in Lombardia:

per rischio idraulico nelle zone: Pianura centrale, Orobie bergamasche;

nelle zone: Pianura centrale, Orobie bergamasche; per rischio idrogeologico nelle zone: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Allerta meteo arancione per rischio idraulico

Lombardia: Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Allerta meteo gialla per rischio idraulico

Emilia-Romagna: Pianura modenese

Pianura modenese Friuli-Venezia Giulia : Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Alta Valtellina

Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Alta Valtellina Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Allerta meteo gialla per rischio temporali

Emilia-Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense Friuli-Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale

Alta pianura orientale, Pianura centrale Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina

Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina Trentino-Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano

: Provincia Autonoma di Bolzano Umbria: Chiani – Paglia

Chiani – Paglia Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano