Allerta meteo per i fiumi Lambro e Seveso a Milano, scuole chiuse a Bergamo: trema anche la Lombardia

Genova, ma non solo. Il maltempo spaventa anche la Lombardia, con l’allerta meteo che si estende diverse zone della regione: i fiumi Seveso e Lambro spaventano Milano, scuole chiuse a Bergamo dopo Genova. Tanti millimetri di pioggia caduti anche in Toscana, Veneto e Piemonte.

Livelli dei fiumi Lambro e Seveso a Milano

A Milano la pioggia cade incessantemente dalla sera di lunedì 7 ottobre.

I fiumi Seveso e Lambro, ma anche l’Olona, sono monitorati dalla Protezione civile, come dichiarato dall’assessore Marco Granelli: “Per ora l’intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione”.

Fonte foto: ANSA La vasca che protegge Milano dalle esondazioni del Seveso, in uno scatto del marzo 2024

Granelli, però, aggiunge che occorrerà capire come evolveranno le piogge in giornata, dal momento che “sono previste intensificazioni” visto che continuano ad arrivare “nuvole cariche d’acqua”.

Sul Seveso, in particolare, l’assessore spiega che “potrebbe arrivare nelle prossime ore l’ondata di piena da nord”.

Il Lambro invece è salito fino alla soglia dei due metri a Milano via Feltre e a Brugherio e le comunità del parco, Exodus e Ceas, sono state preallertate, così come il quartiere di Ponte Lambro.

Scuole chiuse a Bergamo

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha chiuso le scuole di secondo grado, visto anche il rischio di esondazione dei fiumi Serio e Brembo.

La decisione è stata presa per evitare di intasare le strade visto che “la riduzione dell’afflusso in città degli studenti provenienti dalle valli può favorire le eventuali operazioni di soccorso in caso di emergenza e contribuire a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità”.

Restano invece aperti asili nido, scuole materne, elementari e medie.

La situazione a Genova

A Genova, invece, erano state chiuse tutte le scuole per via dell’allerta meteo rossa.

Nelle ultime 24 ore, nell’entroterra della città ligure sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia, di cui 272 millimetri in appena 6 ore.

Disagi anche in Toscana

Tanta pioggia anche in Toscana, soprattutto nelle zone occidentali e settentrionali della regione, come riferito dal presidente Eugenio Giani.

L’allarme non si placa perché nel corso del pomeriggio di martedì 8 ottobre si temono “temporali anche di forte intensità”, fino a 50 millimetri anche in meno di un’ora.

Protezione civile allertata in Veneto, il Mose si alza a Venezia

Anche il Veneto dovrebbe fare i conti col maltempo, dal momento che entro la serata di martedì 8 ottobre sono attesi fino a 150 millimetri di pioggia in alcune zone montane e pedemontane del Veneto nelle province di:

Belluno

Treviso

Vicenza

A Venezia sono state sollevate tutte le barriere del Mose.

Allagamenti in Piemonte

In Piemonte, soprattutto ad Alessandria, strade allagate e disagi alla viabilità.

Attivo il monitoraggio del torrente Scrivia, chiuse alcune strade impossibili da percorrere a causa dell’acqua.