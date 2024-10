Milan - Napoli gratis su Dazn, la Serie A torna in chiaro dopo quasi 30 anni: come fare a vederla

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il big match Milan-Napoli del 29 ottobre potrà essere visto gratuitamente, senza bisogno di abbonamento. Lo ha annunciato Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti Tv della Serie A e che trasmetterà in chiaro l’anticipo del decimo turno di campionato, come non accadeva da 28 anni.

Milan-Napoli gratis

L’ultima partita di Serie A mandata in onda in chiaro risale, infatti, alla sfida tra Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996.

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica – ha affermato il Ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi – e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni del grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”.

Fonte foto: ANSA

Il fuoriclasse del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, in azione nella sfida contro il Milan nell’andata della Serie A 2023/24

La strategia di Dazn

Milan-Napoli, con calcio d’inizio 20.45 di martedì 29 ottobre, sarà solo la prima delle cinque partite che Dazn ha scelto di trasmettere in chiaro sui propri canali per ogni stagione per i prossimi cinque anni.

La novità rientra nella strategia “Try and buy” (“Prova e acquista”) che la piattaforma di sport in live streaming ha deciso di mettere in atto con l’acquisizione fino al 2029 dei diritti Tv della Serie A. L’opportunità sarà riservata però soltanto a un numero limitato di account: la partita potrà essere vista in chiaro, infatti, soltanto dai primi 2 milioni di utenti che riusciranno a registrarsi.

Come vederla

Per approfittare dell’occasione basterà collegarsi tramite Pc o smartphone sul sito di Dazn, selezionare dalla home la partita Milan-Napoli e seguire le indicazioni per la registrazione tramite indirizzo e-mail.

A partire da lunedì 28 ottobre, sarà possibile aprire l’app Dazn dalla propria Tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto lo show del pre e post-partita, condotti da Diletta Leotta e Giorgia Rossi, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.