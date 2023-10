Diritti tv Serie A a Dazn-Sky fino al 2029 per 900 milioni di euro all'anno, De Laurentiis: "Il calcio muore"

Per i prossimi cinque anni la Serie A continuerà ad essere visibile su Dazn e Sky. Alla fine è stata trovata la quadra sui diritti tv per il periodo che va dal 2024 al 2029.

Tutti i dettagli dell’accordo con Dazn e Sky

I club hanno assegnato i diritti televisivi alle due televisioni: 17 i voti a favore e 3 i contrari. Questi ultimi sono quelli di Aurelio De Laurentiis (Napoli), Danilo Iervolino (Salernitana) e Giuseppe Barone (Fiorentina).

Dunque le squadre della massima serie calcistica italiana hanno scelto di proseguire nel solco della continuità.

Fonte foto: ANSA

Nel prossimo quinquennio su Dazn saranno disponibili tutte le 10 partite di ogni turno di campionato, mentre gli utenti abbonati a Sky potranno continuare ad assistere a 3 match per ogni giornata, anche se ci sarà una scelta migliore ogni 3-4 turni. Altrimenti detto, Sky potrà mandare in onda, almeno una volta al mese, le partite di cartello.

Le cifre parlano di una media di 900 milioni all’anno nel corso degli anni (rispetto ai 927,5 attuali): le squadre avranno un po’ meno di tale cifra nel primo biennio, con un aumento dal terzo fino al quinto anno.

Inoltre, i club saranno partner di Dazn nella condivisione dei ricavi: avranno cioè diritto a revenue sharing sulla crescita degli abbonamenti della tv in streaming e senza un tetto massimo.

La protesta di De Laurentiis e la risposta di Cairo

“È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà”, ha detto Aurelio De Laurentiis auspicava che venisse realizzato un canale della Lega. Vale a dire una piattaforma da costruire da zero che permettesse ai club di vendere autonomamente i diritti della Serie A ai consumatori, senza dover farsi assistere da Dazn e Sky o da altri broadcaster.

“Sono contento dell’esito e della decisione presa dalla Lega, anche se i valori raggiunti non rispecchiano quel che ci aspettavamo è giusto dare continuità al rapporto con Sky e Dazn”. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo l’assemblea di Lega.

“La penso diversamente da De Laurentiis – ha aggiunto Cairo -, non credo che il calcio muoia con questa decisione. L’offerta potrebbe anche essere più alta per la quota di revenue sharing. De Laurentiis ha un pensiero sulle cose che nasconde un aspetto visionario ma stavolta gli ho detto che, anche se non se ne rende conto, ci dirà grazie, parafrasando quel che ha detto Antonio Ricci al premier Meloni“.

De Siervo: “Questa è la scelta migliore possibile”

L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è raggiante: “La difficoltà era raggiungere certi obiettivi in un mercato taglieggiato dalla pirateria. Abbiamo cercato di ottenere il massimo con tutte le verifiche, questa è stata la migliore condizione economica possibile”.

“Inoltre attraverso le revenue sharing con Dazn i ricavi per la Lega Serie A potrebbero anche superare di gran lunga quella del triennio precedente e raggiungere il miliardo di euro”. Sui diritti internazionali De Siervo ha sottolineato di voler fare “meglio del passato”.