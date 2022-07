Mike Tyson ha detto che morirà "molto presto": come sta l'ex pugile

Hanno fatto rapidamente il giro del mondo le frasi pronunciate da Mike Tyson, leggenda della boxe, durante il suo podcast ‘Hotboxin with Mike Tyson’. L’ex pugile, infatti, ha dichiarato di sentire che sta per morire.

Cosa ha detto Mike Tyson

Mike Tyson, parlando con l’ospite della puntata del suo podcast, il dottor Sean McFarland (terapista specializzato in problemi di dipendenza e trauma), ha dichiarato di sentire che il suo tempo è quasi scaduto.

Queste le parole dell’ex pugile: “Moriremo tutti un giorno, ovviamente. Poi, quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico: ‘Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto“.

Fonte foto: ANSA L’ex campione di boxe My Tyson ha spaventato il mondo intero con le sue ultime dichiarazioni pronunciate durante il suo podcast ‘Hotboxin with Mike Tyson’.

Mike Tyson, la morte e i soldi: le sue parole

Oltre che di morte, nel corso del suo podcast ‘Hotboxin with Mike Tyson’, l’ex campione dei pesi massimi ha parlato anche di soldi: “Quando hai molti soldi non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un’incidente. I soldi non possono proteggerti da tutto questo. Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?”.

Mike Tyson e i pugni al passeggero in aereo

Lo scorso aprile era diventato virale un video in cui si vedeva Mike Tyson picchiare il passeggero di un aereo. L’ex pugile ha preso ripetutamente a pugni un uomo su un aereo in partenza da San Francisco, dopo essere stato irritato dai molti tentativi di parlare con lui. Nel filmato è visibile Mike Tyson mentre si sporge sullo schienale del sedile per poi colpire con una raffica di colpi il passeggero seduto dietro di lui.

Secondo la ricostruzione dei fatti emersa all’epoca, Mike Tyson era stato inizialmente amichevole con il passeggero e col suo amico quando sono saliti sull’aereo, ma poi ha reagito in quel modo dopo che l’uomo lo ha provocato ripetutamente.