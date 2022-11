Migranti, tensioni tra Francia e Italia: Meloni risponde alle accuse. Cosa sta succedendo

Il tema dei migranti è al centro di una contesa tra Francia e Italia, che nelle ultime ore hanno intrattenuto un botta e risposta circa le politiche di accoglienza italiane nei confronti della Ocean Viking, la nave della ong SOS Méditerranée. In mattinata, il portavoce del governo francese Olivier Veran ha duramente attaccato il governo italiano sulla gestione degli sbarchi, e nel pomeriggio è giunta la replica della premier Giorgia Meloni.

La Francia attacca il governo italiano per la gestione dei migranti: “Inaccettabile”

Intervenendo alla radio France Info, Veran ha precisato che esistono “regole europee estremamente chiare (in materia di accoglienza e immigrazione, ndr), che del resto sono state accettate dagli italiani, che sono di fatto i primi beneficiari del meccanismo di solidarietà finanziaria europeo. Questa nave deve essere accolta in Italia“.

Il portavoce del governo francese ha poi sferrato una stoccata all’Italia, definendo “inaccettabile” l’atteggiamento del governo italiano in merito al “rifiuto di fare attraccare la nave”.

In poche parole, la Francia ha accusato l’Italia di non aver rispettato gli accordi internazionali in materia di accoglienza dei migranti, per i quali riceve dei fondi europei.

Migranti, la replica di Meloni: “L’Italia sta rispettando le convenzioni internazionali”

Non si è fatta attendere troppo la replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel corso di un’assemblea con i gruppi parlamentari di FdI ha rivendicato le posizioni dell’Italia.

“Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali – ha detto Meloni – e il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo”.

Meloni: “Decisione dei medici è bizzarra”

Meloni ha detto che sulla nave “non ci sono naufraghi ma migranti“, e che l’imbarcazione dispone degli strumenti “per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza”.

Quanto alla decisione dell’autorità sanitaria di far sbarcare i migranti a bordo delle navi, “non è dipesa dal governo”, ha precisato la premier, additando come “bizzarra” la decisione dei medici.

La premier ha poi sferrato un attacco all’opposizione, affermando che “una intera parte d’Italia remi contro l’interesse nazionale”, e che “la sinistra sembra felice di vedere l’Italia attaccata e possibilmente umiliata“.

Dove si trova la Ocean Viking e dove è diretta

Nel comunicato diramato l’8 novembre da SOS Méditerranée, viene spiegato che la Ocean Viking ha chiesto alla Francia un porto sicuro, e che arriverà nelle acque internazionali adiacenti alla Corsica il 10 novembre.

Questa decisione estrema è il risultato di un fallimento drammatico degli Stati membri e associati dell’UE nel fornire assistenza per l’individuazione di un #PortoSicuro. Chiediamo alle autorità marittime francesi una soluzione immediata per i naufraghi#EmergenzaNelMediterraneo pic.twitter.com/TeYObhHXC6 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) November 8, 2022

La nota definisce “un fallimento gravissimo e drammatico di tutti gli Stati membri dell’Ue”, criticando l’inadeguatezza con cui è stata affrontata l’emergenza e l’incapacità di indicare un porto sicuro per la nave.