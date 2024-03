Migliaia in piazza a Bari a fianco di Antonio Decaro: manifestazione contro la mafia e a sostegno del sindaco

Piazza stracolma di persone a Bari per supportare il sindaco Antonio Decaro e ribadire il messaggio della città contro la mafia. A migliaia sono scesi in strada per partecipare alla manifestazione spontanea “Giù le mani da Bari” nata dopo lo scontro tra il primo cittadino e il ministro dell’Interno, Matteo Piantendosi, sulla possibilità di sciogliere il Consiglio comunale del capoluogo pugliese per mafia.

Il caso Piantedosi-Decaro

Il caso politico è esploso dopo la denuncia di Decaro del rischio scioglimento del Comune di Bari da parte di Piantedosi. Il responsabile del Viminale, su richiesta dei parlamentari pugliesi del centrodestra, ha nominato una Commissione di accesso per valutare l’esistenza di condizionamenti mafiosi nel Consiglio comunale.

Una decisione, definita dal sindaco “un atto di guerra”, presa dopo i 130 arresti delle scorse settimane scattati per il sistema di voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019 e dopo che la magistratura ha disposto per l’Amtab, la municipalizzata dei trasporti, l’amministrazione giudiziaria per l’infiltrazione dei clan.

Fonte foto: ANSA

Le migliaia di persone in piazza Ferrarese a Bari durante la manifestazione antimafia a sostegno del sindaco Antonio Decaro

La manifestazione “Giù le mani da Bari”

La reazione dei baresi si è fatta sentire con l’organizzazione della manifestazione antimafia “Giù le mani da Bari”, che ha visto migliaia di persone in piazza Ferrarese, con la partecipazione di Cgil Puglia, Pd Puglia e associazioni della città, come segno di solidarietà al sindaco.

Al suo arrivo all’evento proprio Decaro ha parlato di “risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia”.

Le dichiarazioni di Decaro

“Questa città – ha aggiunto – non si fa ricattare più da nessuno, né dalla mafia né dai politici perché la città negli ultimi 20 anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore. Si è rialzata, è cresciuta, ha recuperato la sua dignità, oggi è orgogliosa di essere ciò che è diventata”.

“Non sono venuto qui a fare polemiche – ha poi affermato Decaro dal palco – io non rispondo perché la migliore risposta è qui davanti a me, in questa piazza, la risposta più vera è più forte siete voi”.

“Quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini – ha detto ancora sommerso da applausi e cori – non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, per vincere una partita a tavolino, non si calpesta la storia dei baresi perché si ha paura di perdere una campagna elettorale che perdono da 20 anni, perché non hanno mai avuto un progetto per la città”.