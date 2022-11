Midterm Usa, s'infiamma lo scontro fra repubblicani e democratici. Biden: "Dobbiamo difendere la democrazia"

A poche ore dalle elezioni di midterm, negli Stati Uniti s’infiamma lo scontro fra repubblicani e democratici. “É arrivato per voi il momento di difendere la democrazia” ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in Maryland, nell’ultimo comizio prima delle elezioni.

L’appello del presidente Usa

“Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all’appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo”, ha detto il presidente Usa tra gli applausi del pubblico in una università storicamente afroamericana, come riportato dall’agenzia Usa.

Biden si è detto ottimista circa il risultato delle elezioni: “Abbiamo una possibilità di mantenere il Senato e di rafforzarci, e sono ottimista anche sulla Camera”, ha detto durante un ricevimento virtuale per il partito democratico.

L’accusa ai repubblicani

Secondo il presidente degli Stati Uniti, i trumpiani del partito repubblicano rappresentano una delle forze più cupe della storia.

“Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia. Questi repubblicani Maga sono fatti di un’altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente” ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca.

L’annuncio di Trump

Sul fronte opposto, l’ex presidente Donald Trump ha dichiarato che farà un grande annuncio il prossimo 15 novembre. L’ipotesi più plausibile è che annunci la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 2024.

Fonte foto: ANSA Il 15 novembre Donald Trump farà un grande annuncio

“Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago”: ha confermato Trump in un comizio in Ohio.

Nel frattempo arrivano ottime notizie per i repubblicani: secondo il Wall Street Journal il partito repubblicano Usa sta guadagnando sostegno da un crescente numero di afroamericani rispetto ad altre elezioni recenti e ha migliorato la sua posizione negli ultimi mesi tra gli elettori latinos.