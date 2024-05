Michelle Obama presidente Usa nel 2024? L'ipotesi della candidatura all'ultimo spaventa Donald Trump

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Non è in corsa per le presidenziali e in passato ha già smentito di volersi candidare per la Casa Bianca. L’eventuale discesa in campo di Michelle Obama, tuttavia, potrebbe ribaltare gli esiti delle prossime elezioni Usa 2024. Secondo una fonte vicina a Donald Trump, infatti, l’ex first lady e moglie dell’ex presidente Barack Obama spaventerebbe il tycoon e i suoi sostenitori, convinti di aver già la vittoria in tasca.

Michelle Obama presidente Usa nel 2024: le parole di Marc Zell

“She might be a game changer”. Queste le parole dell’avvocato Marc Zell, vicepresidente dei Repubblicani overseas – i sostenitori del Grand Old Party che non vivono negli Stati Uniti – in merito a un’eventuale discesa in campo di Michelle Obama.

Come riporta Repubblica, l’ipotesi spaventerebbe davvero i sostenitori di Trump. Lo conferma lo stesso Zell, a Milano per il convegno #Therepubblicani, che si aspetterebbe il colpo di scena entro l’estate.

“Joe Biden – ha spiegato l’uomo – si potrebbe ritirare dalla competizione prima della convention di agosto, come fece Lyndon Johnson nel 1968”.

In quel caso, è probabile che i democratici puntino sul governatore della California Gavin Newsom, scelta che probabilmente non sposterà gli equilibri del voto. “A meno che all’ultimo minuto non entri in campo lei…”.

“Le prossime settimane saranno molto interessanti”, ha proseguito Zell nel corso dell’evento milanese di Volontari per l’Italia, organizzato per lanciare una piattaforma internazionale di centrodestra che sostenga i repubblicani, l’atlantismo e Israele.

L’eventuale discesa in campo all’ultimo minuto

Michelle Obama ha già fatto sapere di voler solo sostenere la campagna di Biden, esattamente come quattro anni fa.

Sono però diversi i repubblicani che ipotizzano una discesa in campo all’ultimo minuto da parte della ex first lady. Tra questi, la deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene e il senatore del Texas Ted Cruz, che lo ripetono da settimane.

Già a inizio anno un’indiscrezione del New York Post – secondo cui Joe Biden si sarebbe ritirato dalla corsa – aveva tirato in ballo il suo nome.

La seconda ex first lady in corsa per la Casa Bianca

Se questo scenario dovesse diventare realtà, la 60enne sarebbe la seconda ex first lady in corsa per la presidenza Usa, dopo Hillary Clinton.

Se poi venisse eletta, la famiglia Obama diverrebbe detentrice di un doppio record: Michelle, infatti, non solo sarebbe la prima ex first lady a diventare presidente, ma diventerebbe anche la prima presidente donna in assoluto.