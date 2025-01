Michelle Hunziker all'Eurovision 2025 in Svizzera dal 13 al 17 maggio: sarà una delle tre conduttrici

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Michelle Hunziker sarà una delle tre conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025 che sarà ospitato dalla Svizzera. A farle compagnia sul palco, che sarà allestito a Basilea, ci saranno la musicista Sandra Studer e la comica Hazel Brugger. Il trio presenterà le semifinali della competizione, previste per martedì 13 e giovedì 15 maggio, e naturalmente la finale, che si svolgerà sabato 17 maggio.

Svizzera, Michelle Hunziker sarà una delle conduttrici dell’Eurovision 2025

L’annuncio ufficiale relativo alla scelta delle tre conduttrici della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest è arrivato lungo il pomeriggio di lunedì 20 gennaio all’interno dello speciale organizzato da EBU con la televisione svizzera SRG SSR.

Le tre donne sono state scelte in quanto, spiegano gli organizzatori dell’evento, sono ritenute dei simboli dei valori svizzeri perché incarnano apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione.

Michelle Hunziker ha 47 anni ed è cresciuta a Ostermundigen, vicino alla capitale Berna. In Italia, dove ha raggiunto una vastissima popolarità, non ha bisogno di presentazioni, ma è molto nota anche nel Paese natio e in Germania.

Conduttrici Eurovision, chi è Sandra Studer

Sandra Studer ha 55 anni ed è una cantante. Ha partecipato nel 1991 all’Eurovision Song Contest con il nome d’arte Sandra Simó. All’epoca si piazzò al 5° posto con il brano “Canzone Per Te”.

Nella sua carriera, oltre a cantare, ha avuto esperienze sia come conduttrice, sia come attrice.

L’Euroivision lo conosce molto bene perché, oltre ad avervi partecipato, le ha affidato vari incarichi nel corso degli anni: è stata conduttrice della preselezione nazionale, portavoce e commentatrice dell’evento.

ESC 2025, chi è Hazel Brugger

Hazel Brugger è la più giovane del trio. Ha 31 anni ed è una comica e presentatrice affermata. Nata negli Usa, è cresciuta vicino a Zurigo. Attualmente vive nella regione di Darmstadt, in Germania dove ha ottenuto diversi riconoscimenti professionali.

Ha vinto un German Comedy Award, il Salzburg Bull e uno Swiss Comedy Award, mentre la giuria del German Kleinkunstpreis l’ha descritta come una “regina dell’arguzia”.