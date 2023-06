Il video di Michelle Hunziker dopo l'omicidio di Giulia Tramontano: "Non andate all'ultimo appuntamento"

“Non riesco a non pensare a Giulia e alla sua famiglia”, queste le parole del video messaggio lanciato da Michelle Hunziker sui social per commentare il brutale omicidio di Giulia Tramontano. La modella e showgirl, sempre attiva per combattere la violenza contro le donne e il femminicidio, si è affidata ai suoi canali social per sensibilizzare i suoi follower e non.

Omicidio Giulia Tramontano, parla Michelle Hunziker

La showgirl e conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha pubblicato un video messaggio nelle storie Instagram per commentare e sensibilizzare il suo pubblico sull’omicidio di Giulia Tramontano.

La morte della giovane madre per mano del compagno Alessandro Impagnatiello ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica e il femminicidio con profonde riflessioni sul pericolo delle relazioni tossiche e il problema annoso del patriarcato violento.

Fonte foto: ANSA L’omicidio di Giulia Tramontano spinge Michelle Hunziker a una riflessione: “Non andate all’ultimo appuntamento”

Michelle Hunziker dice: “E come tutti non riesco a non pensare a Giulia e alla sua famiglia. A Giulia e al bambino che portava in grembo, una gravidanza al settimo mese. Continua imperterrito il fenomeno del femminicidio, come se niente fosse”.

Poi la showgirl riflette sulla comunicazione del momento: “Si sta parlando tanto, c’è tanta comunicazione e sono in corso molte battaglie. Sicuramente si sono mosse tante cose, però, io, come tutti, voglio fare un appello a tutte le donne: per favore, la prevenzione è tutto“.

L’appello: “Non andate all’ultimo appuntamento”

Il video messaggio di Michelle Hunziker non si limita ad un commento sulla vicenda, bensì si spinge verso un appello rivolto a tutte le donne in ascolto.

Le sue parole: “Cercate di capire i primi campanelli d’allarme, cercate di farvi rispettare, non fatevi sminuire e soprattutto non andate all’ultimo appuntamento. Il chiarimento, certe volte, può essere fatale“.

Infine Michelle Hunziker riflette sulla cultura ancora presente della donna oggetto: “Purtroppo non ci possiamo prendere il lusso che questo degrado, questa cultura viziosa della donna percepita come un oggetto, tale per cui nel momento in cui rappresenta un problema, la sua vita non vale più niente”.

La Hunziker spera che “un giorno le cose cambino”, ma è evidente che si parla di un tempo ancora lontano, dunque si rivela ancora urgente e opportuno “prendere coscienza che anche l’uomo che abbiamo scelto come il padre dei nostri figli, se è violento, non va bene”.

Nel 2007 Michelle Hunziker ha fondato la Onlus Doppia Difesa insieme a Giulia Bongiorno per sostenere le donne vittime di violenza e informare l’opinione pubblica con campagne di sensibilizzazione.

Gli ultimi sviluppi sul caso Tramontano

L’avvocato Sebastiano Sartori ha rinunciato al suo incarico di difensore di Alessandro Impagnatiello, ex compagno e assassino di Giulia Tramontano. Al 29enne è stato dunque assegnato un avvocato d’ufficio.

Nelle ultime ore è stato rinvenuto il coltello usato da Impagnatiello per uccidere la Tramontano e gli inquirenti hanno rilevato una nuova ricerca web che il barman avrebbe effettuato prima dell’omicidio e che rinforzerebbe l’ipotesi della premeditazione, un dettaglio che Impagnatiello ha invece negato dall’inizio.