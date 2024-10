Michelle Comi e l'imprenditore valtellinese che ha speso 20 mila euro per passare un pomeriggio con lei: chi è

Michelle Comi continua a far parlare di sé. La modella e influencer di OnlyFans, nelle scorse settimane, ha avviato una raccolta fondi per rifarsi il seno: a donarle dei soldi sono state 88 persone, 15 mila euro il totale raggiunto. La piattaforma, GoFundMe, però ha bloccato la colletta, presumibilmente dopo le diverse segnalazioni ricevute. Nel frattempo, un imprenditore valtellinese ha deciso di pagarla 20 mila euro per passare un pomeriggio con lei.

Chi è Michelle Comi

Michelle Comi è nata il 26 luglio 1995 a Torino.

Dopo aver lavorato 6 anni come impiegata amministrativa all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha deciso di investire sulla piattaforma OnlyFans, servizio di contenuti a pagamento.

Lo stile di vita pagato dagli imprenditori

Michelle Comi, in diverse occasioni, si è definita la regina delle mantenute: ha spiegato che il suo tenore di vita è reso possibile da "imprenditori italiani".

Non sarebbero pochi, infatti, quelli disposti a farle regali senza avere nulla in cambio: come ad esempio Federico Menconi, imprenditorie e odontoiatra, che le avrebbe regalato una vacanza da 100 mila euro in una villa, per un mese.

Imprenditore valtellinese spende 20 mila euro per un pomeriggio con Michelle Comi

Tra gli imprenditori smaniosi di farle dei regali ci sarebbe anche un 33enne valtellinese, originario di Sondrio.

L’uomo avrebbe pagato Michelle Comi 20 mila euro tra shopping in via Montenapoleone, a Milano (18 mila euro tra borse, vestiti e gioielli) più la cena finale.

L’intervista a Le Iene

La storia è stata documentata da Le Iene, che ha creato un servizio intervistandola nella puntata andata in onda domenica 20 ottobre.

"Sono convinta che l’uomo debba mantenere la sua donna. Ci sono quelle che vogliono fare le indipendenti, ma io non ci credo: sono più stressate, rovinano delle relazioni delle volte. Tornano a casa stanche e stressate, l’uomo pure e si litiga. Io figli non ne voglio, per carità: mi rovinerebbero la vita, non ho l’istinto materno. Li devi fare se li vuoi e se hai la possibilità di farli".

Sul voto alle donne:

"Se una è appassionata e ne capisce può andare a votare, ma la donna difficilmente ne capisce di politica".

E sui salari:

"Se guadagnano di più è perché devono mantenere le donne: ha senso. Un uomo per uscire con me deve guadagnare almeno 50 mila euro al mese".

Infine, il rapporto coi fan:

"Ci sono persone che hanno piacere a pagarmi cene, taxi, a farmi regali. Ho anche la carta di una persona sul mio telefono e pago tutto con quella. Se è una spesa grossa glielo dico prima, così si prepara e carica la carta. Chi è? Un imprenditore. Non ha un tornaconto, non ci siamo mai visti di persona. Non mi faccio regalare nulla in cambio di qualcosa, non sono una escort".

Poi, il contatto con l’imprenditore valtellinese via Telegram, con la giornata di shopping documentata da Le Iene.