Michele Santoro candidato alle elezioni Europee: con lui anche Vauro e Paolo Rossi, i nomi più conosciuti

Michele Santoro scende in campo e si candida alle elezioni europee di giugno con una sua lista pacifista. Una lista che si chiama Pace Terra Dignità e che è rivolta a tutte le persone che “non credono nelle guerra”, come ha spiegato l’ex conduttore Rai durante la presentazione del movimento. Con lui diversi nomi noti, da Vauro a Paolo Rossi, ed esponenti politici provenienti da diversi partiti.

Michele Santoro candidato alle elezioni Europee

Michele Santoro aveva annunciato la sua lista per le elezioni europee dell’8-9 giugno alcuni giorni fa, lasciando però in sospeso la questione della sua candidatura.

Giovedì 14 marzo, presentando ufficialmente la lista Pace terra dignità, il giornalista ha annunciato la sua candidatura, spiegando che correrà come capolista in tutte le circoscrizioni.

“Ci consideriamo disertori“, ha dichiarato Santoro durante la conferenza stampa per la presentazione delle candidature. “Non siamo una lista di sinistra e soprattutto non vogliamo rifondarla”, ha spiegato.

“Ci rivolgiamo – ha detto – alle persone che non si sentono rappresentate da un partito, a quegli elettori che si sono allontanati dal voto”.

La corsa per raccogliere le firme

La presenza della lista di Michele Santoro alle elezioni europee è però appesa al nodo sottoscrizioni. Non avendo raggiunto accordi con partiti che hanno corso alle precedenti elezioni il movimento dovrà raccogliere almeno 75 mila firme entro il 30 aprile.

Una corsa contro il tempo con un obiettivo difficile, anche se resta ancora in piedi l’ipotesi dell’accordo con Sinistra Italiana: “Fino all’ultimo saremo disponibili, se poi non vogliono pazienza. Noi non possiamo essere quello che non siamo”, ha detto Santoro.

I candidati nella lista di Santoro: i nomi noti

Come detto Santoro sarà capolista in tutte le circoscrizioni ad eccezione del Nord-est, dove ci sarà invece l’ex senatore di sinistra, Raniero La Valle, 93 anni. La giornalista Benedetta Sabene sarà seconda in lista in tutte le circoscrizioni.

Nella lista di Santoro saranno presenti anche numerosi nomi noti al grande pubblico, al partire dal vignettista Vauro Senesi, da sempre vicinissimo al giornalista.

Il Fatto Quotidiano fa poi i nomi dell’attore Paolo Rossi e dell’editrice Ginevra Bompiani. E poi ancora lo scrittore Nicolai Linin, il matematico Piergiorgio Odifreddi, lo storico Angelo D’Orsi e il giornalista palestinese Alì Rashid.

I politici nella lista Santoro

Nella lista di Santoro inoltre ci saranno diversi esponenti politici provenienti da varie esperienze, come il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e l’ex parlamentare di sinistra Pino Arlacchi.

In lista anche alcuni ex Movimento 5 Stelle: l’ex deputata Marta Grande, che è stata presidente della commissione Esteri della Camera, e l’europarlamentare Piernicola Pedicini.

E una ex leghista, Alessandra Guerra, che con il Carroccio allora guidato da Bossi fu presidente del Friuli Venezia Giulia.

Non c’è invece Luigi De Magistris: l’ex magistrato sosterrà la lista ma non ha voluto candidarsi, preferendo invece puntare alla ricandidatura a sindaco di Napoli.