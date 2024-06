Micaela Ramazzotti rompe il silenzio dopo la furiosa lite con Paolo Virzì: il duro attacco all'ex marito

Micaela Ramazzotti, dopo la lite di cui è stata protagonista con l’ex marito Paolo Virzì al ristorante romano “L’insalata ricca”, ha rotto il silenzio tramite una dichiarazione dura rilasciata all’Ansa.

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio e attacca Paolo Virzì dopo la lite

“Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte”, ha esordito l’attrice.

“Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica – ha aggiunto -. D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”.

Fonte foto: ANSA Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Un’esternazione molto ‘affilata’ e che arriva dopo la sopra menzionata lite, avvenuta durante la serata del 17 giugno.

Da quanto emerso, Virzì e l’ex moglie si sarebbero incontrati casualmente al ristorante e, per motivi non ancora chiari, hanno iniziato una lite che sarebbe sfociata nel lancio di posate e piatti.

Addirittura, sul posto, sono intervenuti i carabinieri, allertati dal titolare del ristorante.

Le parole del titolare del ristorante

“Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri dopo che la lite è salita di tono. I clienti, seduti ai tavoli, sono apparsi seccati e soprattutto spaventati da quanto stava accadendo. Si doveva mettere un punto”, ha raccontato il proprietario del locale, come riferito dal Corriere della Sera.

La Ramazzotti si era recata al ristorante assieme alla figlia 11enne avuta proprio con il regista e con il suo attuale compagno Claudio Pallitto. Virzì ha denunciato quest’ultimo e l’ex moglie sostenendo di essere stato aggredito.

Secondo quanto spiegato da La Repubblica, l’attrice avrebbe a sua volta denunciato l’ex compagno.

Paolo Virzì: “Invoco il diritto alla riservatezza”

Durante la giornata di mercoledì 19 giugno, quando la notizia della lite è diventata di dominio pubblico, Virzì, tramite una nota diffusa dalla sua avvocata Grazia Volo, si è così pronunciato: “Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia”.

“Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso – ha aggiunto -. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati”.

“Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente”, ha concluso il regista.