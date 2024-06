Lite tra Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: scatta la denuncia per lesioni e violenza privata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La lite tra Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto finisce in caserma. Il regista ha infatti denunciato la coppia rea, a suo dire, di averlo aggredito. I reati ipotizzati dal legale di Virzì sono lesioni e violenza privata. Non solo. Pare che nelle prossime ore l’ex moglie del regista possa a sua volta presentare una denuncia.

La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti finisce in caserma

La lite, con tanto di urla e spintoni è avvenuta lunedì sera in un ristorante di piazza Albania a Roma.

Il regista era con la figlia, mentre l’ex moglie stava cenando con il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto.

Fonte foto: ANSA

Il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti

Lo scontro sarebbe durato circa mezz’ora ed è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere presenti nel locale.

Virzì sostiene di essere stato aggredito e per questo ha presentato una denuncia per lesioni e violenza privata.

L’intervento di Claudio Pallitto: la ricostruzione dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la scintilla si è accesa nel locale dell’Aventino quando il regista ha rivolto la parola alla bambina, che era a cena insieme alla madre e al nuovo compagno.

Pallitto a quel punto avrebbe reagito con tono aggressivo nei confronti del regista.

Da quel momento è iniziata una discussione che si è fatta man mano più animata e poi si sarebbe passati alle mani.

La denuncia del regista

I genitori di Ramazzotti si sono presentati in seguito al ristorante per portare via figlia e nipote.

La denuncia, secondo Virzì, non si poteva evitare a causa del referto del pronto soccorso, che avrebbe certificato graffi e pugni anche nei confronti della figlia.

Ieri, mercoledì 19 giugno, attraverso il suo avvocato Virzì aveva fatto capire che la questione con l’ex moglie e il suo nuovo compagno si sarebbe risolta senza strascichi penali. Poi la decisione di sporgere denuncia.