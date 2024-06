Lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, il regista: "Troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Poche ore dopo le prime notizie sulla presunta lite tra il Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti avvenuta in un ristorante di Roma, arrivano le dichiarazioni dei diretti interessati. Secondo le indiscrezioni, il regista e l’attrice avrebbero costretto i titolari dell’esercizio a chiamare i carabinieri per riportare la calma nel contesto di una discussione animata e degenerata in lanci di piatti e posate.

Paolo Virzì rompe il silenzio

Dopo le notizie sulla lite al ristorante Paolo Virzì ha diffuso una nota firmata dall’avvocata Grazia Volo per invocare “il diritto alla riservatezza per la mia famiglia”. Dunque, in merito alla grande risonanza con cui i media hanno riportato l’episodio il regista dichiara: “Non desidero rilasciare alcuna dichiarazione”.

Poi una precisazione sul suo rapporto con Micaela Ramazzotti: “Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento”.

Fonte foto: IPA

Infine, l’avvocata Grazia Volo dichiara: “Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente“. Per il momento l’attrice Micaela Ramazzotti non ha rilasciato dichiarazioni, e sui suoi canali social regna il silenzio.

Non sono ancora note le motivazioni che hanno portato alla lite.

La lite al ristorante

La lite avrebbe avuto luogo dopo le 22 di lunedì 17 giugno in un ristorante di pizza Albania a Roma. Micaela Ramazzotti si trovava già all’interno del ristorante insieme al nuovo compagno Claudio Pallitto, personal trainer, e la figlia di 11 anni. Poco dopo sarebbe arrivato anche Paolo Virzì insieme ai due figli dell’ex coppia.

Va ricordato che il matrimonio tra il regista e l’attrice è terminato nel 2023 e attualmente gli ex coniugi sono in fase di separazione. Pochi secondi dopo l’arrivo di Virzì sarebbe iniziata la lite, probabilmente innescata per questioni legate alle pratiche del divorzio. Gli animi si sarebbero accesi al punto da scatenare un fuggi fuggi tra gli altri avventori e richiedere l’intervento del titolare, che ha ritenuto necessario l’intervento dei carabinieri.

Due testimoni: “Volavano piatti, una ragazza si è sentita male”

‘Il Messaggero’ ha raccolto le testimonianze di due ragazze. Una di queste ha raccontato:

Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi. Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti.

La “ragazza” sarebbe stata proprio Micaela Ramazzotti, che per la tensione esplosa con la lite si sarebbe sentita male e avrebbe richiesto l’intervento del 118.