Lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti nel ristorante a Roma prima del divorzio: "Volavano piatti e sedie"

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, alle prese con le pratiche del divorzio, sarebbero stati protagonisti di un’accesa lite in un ristorante di Roma, con tanto di piatti e sedie che “volavano”.

A riportare i dettagli della presunta lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti in un ristorante in piazza Albania a Roma, lunedì sera, è stato Il Messaggero.

Tutto sarebbe nato attorno alle 10 di sera: l’attrice era a cena con il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, e la figlia di 11 anni.

Fonte foto: ANSA

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, in una foto del 2016

I tre erano seduti in uno spazio appartato all’esterno del ristorante lungo viale Aventino, quando sarebbe passato Paolo Virzì assieme alla figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e al figlio 14enne dell’ex coppia.

La miccia si sarebbe accesa in pochi secondi tra i coniugi, che sono in fase di separazione. Proprio all’imminente divorzio sarebbe legata la discussione.

Il personal trainer sarebbe intervenuto in favore della compagna, ma la situazione sarebbe diventata ancora più tesa.

Per oltre 20 minuti la coppia avrebbe dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la calma.

Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sarebbero calmati.

Stando alla ricostruzione dei fatti fornita da Il Messaggero, si sarebbe reso necessario anche il supporto di un’ambulanza del 118.

Al momento nessuno dei due coniugi avrebbe sporto denuncia, ma i militari stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto negli spazi esterni del locale.

Martedì 18 giugno, nel pomeriggio, sarebbe stato ascoltato anche il titolare che per primo sarebbe intervenuto al fine di riportare la pace tra i due, suoi clienti abituali.

Gli artisti avrebbero chiamato il gestore per scusarsi, pronti a risarcire eventuali danni.

Il Messaggero riporta anche il racconto di due ragazze che stavano cenando nel locale, la sera di lunedì 17:

“Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi. Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti”.