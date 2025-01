Meteorite cade davanti la casa di Charlottetown, il video dell'impatto nelle telecamere dell'abitazione

In Canada, a Charlottetown, un meteorite è caduto nel giardino di un’abitazione. Nel momento in cui si è verificato l’episodio, i proprietari della casa non erano presenti. Una volta rientrati nella loro dimora hanno però notato dei resti di roccia e, non riuscendo a capire che cosa fosse accaduto di preciso, hanno passato al setaccio le immagini dei video di sorveglianza. Così hanno scoperto che i detriti trovati erano riconducibili alla caduta di un meteorite.

Meteorite cade in una casa a Charlottetown: il video

Il fenomeno non è recente. Si è verificato a luglio 2024, ma solo ora Chris Herd, scienziato dell’Università dell’Alberta, ha confermato che si sia trattato di un meteorite.

I proprietari che hanno trovato i resti rocciosi in giardino si chiamano Joe Velaidum e Laura Kelly. La prima cosa che notarono fu che a terra c’era una macchia di polvere grigia a forma stella.

Il padre di Laura, anche lui presente al momento della scoperta, ha subito ipotizzato che si potesse trattare di un meteorite.

Il racconto dei proprietari della casa

“Mentre stavamo pulendo, è arrivato il padre di Laura, ha pensato subito che potesse trattarsi di un meteorite”, ha spiegato Joe ai media d’oltreoceano.

“Eravamo entrambi scettici – ha aggiunto l’uomo -, ma abbiamo deciso di controllare le telecamere e nei filmati è comparso questo oggetto che aveva colpito con una forza tremenda esattamente nel punto in cui mi trovavo solo pochi minuti prima”.

Dopo aver visionato i video presenti nelle telecamere, Velaidum ha deciso di contattare Chris Herd, specialista di meteoriti dell’Università di Alberta.

Le analisi del meteorite: cosa è emerso

La coppia ha provveduto a spedire i campioni dei frammenti “a forma di stella” alla Meteorite Collection dell’Università di Alberta.

Il materiale è stato analizzato accuratamente ed è arrivata la conferma che i pezzi di roccia trovati in giardino a Charlottetown appartenevano a un meteorite.

Nel video in cui si vede lo schianto, il meteorite è visibile solamente in un fotogramma in quanto ha impattato il suolo rapidissimamente, a una velocità di circa 200 km/h, secondo gli esperti.

Mai prima che si verificasse tale fenomeno una roccia spaziale era stata registrata ad atterrare sull’Isola del Principe Edoardo. Inoltre,lo schianto catturato dal campanello ha permesso di monitorare per la prima volta il suono di un meteorite che colpisce la Terra.

“Non avremmo mai immaginato che la telecamera del nostro campanello avrebbe catturato la prima registrazione audio dell’impatto di un meteorite sulla Terra”, ha spiegato Joe a cui ha fatto eco Herd: “Nessun’altra caduta di meteoriti è stata documentata in modo simile, con tanto di rumore. È davvero fantastico”.

Dalle analisi è inoltre emerso che il meteorite è arrivato dalla fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Per la precisione si tratta di un condrite, vale a dire un meteorite comune composto da materiale roccioso indifferenziato che ha la stessa composizione chimica dei planetesimi, i piccoli corpi freddi che si formarono nel sistema solare primordiale.