Meloni sarà "il signor presidente del Consiglio": nota ufficiale di Palazzo Chigi sorprendente (ma non troppo)

Dopo giorni di dibattito in merito al genere con cui appellare Giorgia Meloni ora che è diventata premier, arriva la comunicazione di Palazzo Chigi a fare chiarezza.

Giorgia Meloni dovrà essere chiama “il presidente del Consiglio”

La nota ufficiale diffusa a tutti i ministeri recita chiaramente che la leader di Fratelli d’Italia dovrà essere chiamata “il signor presidente del Consiglio dei ministri“.

La comunicazione è stata stilata dall’ufficio di Palazzo Chigi e porta infatti in calce la firma di Carlo Deodato, il nuovo segretario generale della presidenza del Consiglio.

Fonte foto: ANSA

Stupore (ma non troppo) per la scelta che, salvo eventuali smentite (ma sembra proprio che non si tratti di una fake news), è stata messa nero su bianco. Dunque Meloni vuole essere chiamata al maschile: “il signor presidente” e non al femminile.

Il testo della circolare

Così si legge nel testo diramato a tutti i ministeri: “Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il presidente del Consiglio dei Ministri è: ‘Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni'”.

D’altra parte, già nelle comunicazioni inviate dal nuovo premier tramite il suo staff ai giornalisti, la leader di Fratelli d’Italia viene sempre presentata come “il presidente del Consiglio”. Ora sul cavillo grammaticale c’è anche una circolare ufficiale che pone fine alla discussione che ha tenuto banco in questi giorni.

Giuseppe Conte attacca Meloni

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, sul suo profilo Instagram ha postato la foto di un titolo di giornale che ha riportato la notizia inerente al “signor presidente del Consiglio”, attaccando Meloni: “Sissignora! Gradiremmo sapere da Palazzo Chigi anche come vuole sostenere famiglie e imprese sul carobollette, visto che “il” Presidente del Consiglio nel suo discorso di fiducia non ci ha dato nemmeno un indizio”.

La virata del governo Meloni sulle norme anti Covid

Nel frattempo il nuovo esecutivo si appresta anche a rivoluzionare le misure anti Covid. Il bollettino quotidiano su contagi, ricoveri e decessi diventerà settimanale. Quindi non sarà più giornaliero, come annunciato in una nota del ministero della Salute.

Il 31 ottobre scadrà l’obbligo di indossare le mascherine negli ospedali, negli ambulatori, nei centri diagnostici e nelle RSA. Non dovrebbe essere rinnovato ma dovrebbe rimanere l’obbligo di presentare il Green pass all’ingresso. Il 31 dicembre invece verrà meno l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori e i dipendenti della sanità. Non dovrebbe essere rinnovato.