Meloni e il siparietto con Osnato che sa di provocazione: "Sto male, lavoro perché non ho diritti sindacali"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Stoccata ai sindacati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato un suo malessere sottolineando di non avere “nessun diritto sindacale” in un messaggio inviato al deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato.

Il messaggio di Meloni

Durante la trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora del 7 novembre, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, è diventata protagonista involontaria la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’ospite di giornata in realtà era il deputato di FdI Marco Osnato, presidente della commissione Bilancio, che ha però ricevuto un messaggio dalla premier durante il corso della trasmissione satirica.

Fonte foto: ANSA Il summit europeo di Budapest

I due conduttori, che spesso tendono a fare domande non convenzionale ai loro ospiti, hanno chiesto a Osnato di domandare alla presidente del Consiglio come stesse, dato che da giorni sarebbe alle prese con un’influenza.

La risposta di Meloni e la stoccata ai sindacati

Inaspettatamente, il deputato di Fratelli d’Italia ha ricevuto in risposta a questo messaggio non soltanto una comunicazione della presidente del Consiglio, ma anche quella che molti hanno interpretato come una stoccata ai sindacati.

“Male in verità, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro,” ha scritto la premier a poche ore da un importante sciopero dei trasporti pubblici che coinvolgerà tutta Italia.

Meloni si trova infatti in Ungheria per la riunione non ufficiale dei capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, ma al suo ritorno in Italia dovrà affrontare numerosi problemi relativi alla manovra.

L’incontro sulla manovra

Tra i vari incontri che aspettano Meloni al ritorno da Budapest c’è proprio un incontro con i sindacati, che hanno chiesto al Governo di discutere di alcuni aspetti della manovra finanziaria.

“La presidente del Consiglio ha personalmente contattato i leader sindacali per fissare l’incontro nella prima data utile, anche in considerazione della prevista partecipazione questa settimana al Vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio europeo informale a Budapest” recita una nota di Palazzo Chigi.

La riunione tra esecutivo e sigle sarà alle 9 del mattino dell’11 novembre. Era previsto per alcuni giorni prima, ma proprio l’influenza della premier lo ha fatto slittare.