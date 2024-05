Meloni alla Camera ricorda l'omicidio Matteotti ucciso dai fascisti: Fini commenta il discorso della premier

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Giorgia Meloni ha parlato alla Camera dell’omicidio di Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti nel 1924: oggi, 30 maggio, ricorrono i 100 anni dall’ultimo intervento in parlamento del politico socialista. Tra i primi a commentare il discorso della premier, Gianfranco Fini: “Che l’omicidio fu opera dei fascisti è una verità storica”.

Fini commenta il discorso di Meloni sull’omicidio Matteotti

L’ex leader di Alleanza Nazionale, che sulle prime aveva deciso di non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti circa l’intervento della presidente del Consiglio, in sostanza ha ridotto la ferma condanna di Meloni all’ammissione di una verità universalmente riconosciuta e di conseguenza non negabile.

Ai cronisti l’ex presidente della Camera ha dichiarato:

Si chiamava Amerigo Dumini colui che guidava la squadraccia, che fu arrestato e condannato ed era notoriamente un iscritto al partito fascista. Vi ho dato il contributo storico, credo fosse fiorentino.

L’intervento della premier alla Camera

Meloni ha aperto le celebrazioni della figura di Matteotti dicendo che “oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee”.

L’occasione è il centenario dell’ultimo discorso pubblico dell’esponente socialista, quello in cui denunciava le violenze fasciste in occasione delle elezioni del 1924 e che lo portò alla morte per mano del regime.

“In quel discorso, Matteotti difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni”, ha sottolineato Meloni davanti ai deputati e alle deputate.

Anche Fontana esalta il deputato socialista ucciso dal regime

Per celebrare la memoria di Matteotti, sullo scranno di Montecitorio a cui sedette “è stata posta una targa“, ha spiegato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, aggiungendo che “a perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più assegnato ad alcun deputato”.

Fontana, poi, ha ricordato il valore e l’impegno a favore della democrazia che hanno contraddistinto l’intera carriera politica di Matteotti.

“Opponendosi a ogni forma di prevaricazione e di violenza politica – ha detto il presidente della Camera – rivendicava quelle prerogative del Parlamento che considerava la più alta espressione della democrazia moderna”.

“Già in precedenti interventi – ha concluso Fontana – aveva contestato ai fascisti irregolarità procedurali e spregio delle regole“.