Meghan Markle torna a parlare di suicidio in tv: "Ne vale la pena se il fatto che io parli salverà qualcuno"

Meghan Markle parla di suicidio in televisione. È successo al programma CBS Sunday Morning, dove era invitata insieme al marito Harry. Durante l’ospitata hanno promosso l’associazione da loro creata, che pone attenzione sulla salute mentale e il bullismo. Markle ha quindi colto l’occasione per tornare a parlare di suicidio.

Meghan Markle ed Harry in tv

Ospiti del programma CBS Sunday Morning, domenica 4 agosto, Meghan Markle e il principe Harry hanno discusso di The Parents Network, un programma promosso dalla loro associazione Archewell.

L’iniziativa mira a supportare i genitori di ragazzi vittime di cyberbullismo e troppa esposizione mediatica, fenomeni che portano spesso a pensieri autolesionisti tra gli adolescenti.

Meghan Markle parla di suicidio e salute mentale in tv

Markle ha condiviso la sua esperienza personale, sottolineando l’importanza di parlare apertamente di salute mentale.

Il racconto di Meghan Markle

Durante l’intervista, Meghan Markle ha ricordato il periodo difficile vissuto quando era incinta del primogenito Archie.

“Quando hai attraversato qualsiasi livello di dolore o trauma, credo che parte del percorso di guarigione, sicuramente del mio, sia essere in grado di essere davvero aperti al riguardo”, ha detto alla CBS.

La duchessa ha ribadito che condividere la propria storia può aiutare altre persone a non sentirsi sole e a cercare aiuto. Aveva già affrontato l’argomento dei pensieri suicidi nella famosa intervista a Oprah Winfrey nel 2021 (dove si parlò anche dell’accusa di razzismo nella famiglia Reale), e il principe Harry aveva condiviso ulteriori dettagli nella serie di Apple TV “The Me You Can’t See”.

La coppia continua a impegnarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute mentale e il cyberbullismo. Markle ha concluso l’intervista ribadendo come parlare apertamente delle proprie difficoltà può salvare vite: “Se il fatto che io ne parli e dica che l’ho superato salverà qualcuno o lo incoraggerà a controllare come sta, allora ne vale la pena”.

La missione di The Parents Network

The Parents Network, promosso dalla fondazione Archewell, è un’iniziativa volta a sostenere i genitori che hanno perso i figli a causa dei social media e del cyberbullismo.

Meghan Markle ha espresso la sua volontà di usare la propria esperienza per fare la differenza: “Non vorrei mai che qualcun altro si sentisse come mi sono sentita io. Se raccontare ciò che ho superato salverà anche solo una persona, ne sarà valsa la pena”.