Kate Middleton e il retroscena su Meghan Markle svelato nella biografia: l'accusa di razzismo contro Archie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si parla anche del rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle nalla nuova biografia sulla principessa del Galles in uscita in questi giorni. Il libro scritto dal giornalista reale Robert Jobson racconta il dietro le quinte della vita della Royal Family, tra cui un retroscena sull’accusa di razzismo contro Archie, il figlio di Meghan Markle e del principe Harry.

La biografia di Kate Middleton

Uscirà il primo agosto in Italia, edito da Rizzoli, Catherine, la principessa del Galles, il nuovo libro scritto dal giornalista reale Robert Jobson.

Nel volume Jobson, autore di diversi scoop come quello delle nozze di Carlo e Camilla nel 2005, ripercorre la storia di Kate Middleton, da studentessa universitaria a futura regina d’Inghilterra.

Fonte foto: IPA Kate Middleton con il principe William e i figli

Alcuni estratti della biografia sono stati pubblicati dal DailyMail, tra questi c’è un retroscena sui rapporti con Meghan Markle e l’accusa di razzismo contro il figlio di lei, Archie.

L’accusa di razzismo contro Archie

Nel libro si parla anche dell’accusa di razzismo lanciata da Meghan Markle durante l’intervista a Oprah Winfrey nel marzo 2021.

In quella occasione parlò di “strane conversazioni” nella famiglia reale riguardo a suo figlio Archie, “si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato”.

Buckingham Palace rilasciò in risposta una nota ufficiale: “Le questioni sollevate, in particolare quelle riguardanti la razza, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto sul serio e la famiglia le affronterà in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre amatissimi membri della famiglia”.

Il retroscena su Meghan Markle

I tabloid inglesi si scatenarono su un passaggio di quel comunicato, “le ricostruzioni possono variare”, attribuendo in un primo momento quelle parole alla regina Elisabetta.

Secondo la ricostruzione fatta da Jobson, sarebbe stata invece Kate Middleton a insistere affinché quelle parole venissero incluse nella nota ufficiale della Royal Family.

Secondo il giornalista, la principessa del Galles avrebbe accolto con una certa ostilità la decisione di Harry e Meghan di lasciare il loro ruolo pubblico.

E non avrebbe digerito le accuse di razzismo lanciate dall’attrice, studiando una risposta solo in apparenza diplomatica.