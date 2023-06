Meghan Markle sarà l'influencer più pagata al mondo: quanto guadagnerà per un singolo post sui social

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Meghan Markle sembra avere un nuovo piano per monetizzare la sua fama: fare un ritorno online, magari con un profilo su Instagram, trasformandosi così in un’autentica influencer, pronta ad offrire opinioni e consigli su una vasta gamma di temi, dalla moda alla politica e persino all’ambito sentimentale. L’unica nota negativa di questo progetto sarebbe la presunta riluttanza del principe Harry ad essere nuovamente sotto i riflettori di tutto il mondo.

Quanto guadagnerebbe

Un ritorno della duchessa del Sussex sui social, come pè facile immaginare, potrebbe valere tantissimo. Il compenso, secondo le stime, sarebbe astronomico: 300.000 euro per ogni post pubblicato.

“Diventerà l’influencer più pagata al mondo” ha dichiarato Alison Bringé, esperta di performance della società “Launchmetrics”.

Fonte foto: ANSA Se riaprisse il suo blog, Meghan Markle potrebbe sbaragliare la concorrenza in breve tempo secondo gli esperti

Il canale ufficiale con Harry

Si tratterebbe di un cambio di passo enorme rispetto al canale @SussexRoyal, che Meghan condivideva con Harry durante il loro periodo trascorso a corte. Sul profilo ufficiale venivano soltanto condivisi gli impegni ufficiali della coppia, senza spazio per opinioni personali.

Questa volta, sembra che Meghan sia determinata a presentarsi nel mondo virtuale senza filtri, parlando apertamente al pubblico.

Le voci sul divorzio

Gli ultimi tempi sono stati a dir poco turbolenti per Harry e Meghan, e non soltanto per la brutta vicenda dell’incidente causato dall’inseguimento da parte dei paparazzi.

Di recente, infatti, si è fatta largo l’ipotesi che la coppia vada verso la rottura, con Harry pronto ad essere riaccolto in famiglia qualora decidesse di separarsi da Meghan.

La duchessa, da parte sua, potrebbe iniziare in tal caso una nuova vita come influencer, considerando che il principe non sembrerebbe entusiasta di questo ventilato ritorno sui social della moglie.

Meghan puà tornare con The Tig

Nel gennaio 2023, l’Express ha riportato i risultati di un’indagine condotta da “JeffBet” sui probabili guadagni di Meghan su Instagram, nel caso in cui decidesse di riaprire il suo blog di lifestyle “The Tig“, chiuso nel 2017 dopo il fidanzamento con il principe Harry.

Tenendo conto anche dei post pubblicati dal profilo @SussexRoyal, si è scoperto che la duchessa potrebbe guadagnare “solo” 24.000 sterline per ogni post. Con 27 pubblicazioni su Instagram, riuscirebbe comunque a coprire le sue spese e quelle di Harry per un anno intero.

Un portavoce di “JeffBet” ha spiegato che Meghan potrebbe cercare di ritornare a progetti che l’appassionavano prima del fidanzamento,” ora che ha tempo, spazio e libertà per farlo. È incredibile immaginare quanto lei e il principe Harry possano fare promuovendo i loro prodotti preferiti online.”

Secondo Forbes, grazie a opere come libri, documentari e podcast, oggi la coppia Harry e Meghan varrebbe 135 milioni di sterline.

Meghan Markle può superare Gwyneth Paltrow

Se Meghan dovesse puntare verso una carriera da influencer, tutti si aspettano che il suo successo possa mettere in difficoltà anche una veterana del web come Gwyneth Paltrow, che ha aperto il suo blog “Goop” nel 2008.

Partendo da una community online, la Paltrow è riuscita a creare un’azienda che, secondo Vanity Fair, impiega 150 dipendenti, con un’età media di 35 anni e con una dirigenza composta principalmente da donne.

Nel 2012, il marchio ha ampliato le sue attività all’e-commerce e da quel momento la sua crescita è stata inarrestabile. Ora l’azienda “Goop” include una casa editrice, una rivista, una linea di prodotti beauty e persino uno show televisivo.

Oggi, il valore dell’impresa è di 250 milioni di dollari. Meghan Markle potrebbe non poter mettere subito in discussione una realtà così consolidata come quella di “Goop”, ma non è da escludere che col tempo il suo blog possa diventare un diretto concorrente.