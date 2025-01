Medico licenziato dalla Lazio dopo aver operato il falconiere Juan Bernabè, Lotito: "Si è fatto pubblicità"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La vicenda del falconiere della Lazio Juan Bernabè, estromesso dal club dopo il video dell’impianto di protesi peniena pubblicato sui social, ha avuto conseguenze anche per le altre persone coinvolte. Il medico sociale della Lazio, Gabriele Antonini, che ha effettuato l’intervento su Bernabè, è stato licenziato. Lo ha reso noto il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Caso Bernabè, Lotito sul medico: “Cercava pubblicità”

Come spiegato dal presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, si tratta di condotte “contrarie ai vincoli etici con la società”. Inoltre, sempre secondo Lotito, il medico che ha operato il falconiere Juan Bernabè per impiantargli la protesi peniena avrebbe agito “per farsi pubblicità”.

Un comportamento che, ha spiegato il presidente della Lazio, ha provocato un danno d’immagine alla società.

Fonte foto: Facebook Antonini Urology

L’urologo Gabriele Antonini e Juan Bernabè

Il medico che ha operato Juan Bernabè, falconiere della Lazio

La vicenda dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposto Juan Bernabè, 56enne spagnolo falconiere della Lazio e “papà” dell’aquila Olimpia, ha letteralmente investito il club capitolino. Dopo l’intervento Bernabè ha postato un video della protesi sul suo profilo (privato) Instagram e ha parlato dell’operazione ospite della trasmissione La Zanzara condotta da Giuseppe Cruciani.

Nel video postato sui social Bernabè ha voluto ringraziare l’urologo Gabriele Antonini, medico sociale della Lazio poi licenziato dal presidente Lotito. Ma chi è il medico Gabriele Antonini? Sul proprio sito internet il medico sociale della Lazio si presenta come professore aggregato in urologia presso l’Università Sapienza di Roma e come il medico che, da più di 15 anni, “impianta con successo il maggior numero di protesi peniene idrauliche in Italia”.

Inoltre, si legge sempre nel sito, Antonini è membro del Board Internazionale dei 20 maggiori esperti mondiali nell’implantologia protesica peniena.

Falconiere Lazio, cos’è la protesi peniena idraulica

L’ex falconiere della Lazio, tra le altre cose, ha spiegato di essersi sottoposto all’intervento per risolvere un problema di vascolarizzazione. Come spiega AdnKronos Salute, una protesi peniena è un dispositivo medico impiantabile utilizzato come soluzione chirurgica per la disfunzione erettile.

Solitamente si ricorre a questo intervento dopo il fallimento delle terapie farmacologiche, per problematiche anatomiche o per le conseguenze di interventi oncologici.

Le protesi idrauliche (o gonfiabili), si legge sempre su AdnKronos Salute, sono il modello più avanzato e, pur necessitando di un intervento chirurgico più complesso, permettono un miglior controllo dell’erezione. Questo tipo di dispositivo è quello impiantato a Juan Bernabè.