Maxi truffa col nome di Crosetto a imprenditori vip, Moratti: “Sembrava vero”. Tutti i nomi nel mirino

Emergono nuovi dettagli sulla truffa telefonica ad alcuni imprenditori vip da parte di ignoti che richiedevano denaro a nome del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Uno dei truffati, Massimo Moratti, ha ammesso di essere stato contattato e sottolineato come il raggiro sembrasse vero. Tra gli altri nomi coinvolti anche quelli di Armani e Della Valle e di tanti altri professionisti.

Truffa a imprenditori: usavano il nome di Guido Crosetto

È lunga la lista di imprenditori vip che sono stati contattati da alcuni truffatori che, per via telefonica, fingevano di essere Guido Crosetto. Attraverso alcuni messaggi e false telefonate dallo staff del politico, chiedevano cospicue somme di denaro e, come denunciato alle autorità, sono riusciti a ottenerne da diversi professionisti.

Tra le persone contattate risultano anche Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta, Caltagirone.

Fonte foto: IPA Guido Crosetto

Come era organizzato il raggiro

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato lo stesso ministro della Difesa che ha segnalato il raggiro in modo da evitare che altre persone potessero esserne vittima.

“L’assurda vicenda inizia martedì con la chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo io, e che era impossibile. Verifico per sicurezza e mi confermano che nessuno lo ha cercato. Archivio la cosa. Dopo un’ora mi dicono che c’è un noto imprenditore, che non conosco, che vorrebbe mettersi in contatto con me. Autorizzo a dargli il mio cellulare. Mi chiama e mi racconta di essere stato chiamato da me e poi da un generale e di aver inviato un bonifico molto elevato a un conto. Gli dico che si tratta di una truffa e avviso i carabinieri che vanno a casa sua e raccolgono la denuncia. Quindi accade una cosa simile, sempre un grande imprenditore contattato da un sedicente funzionario del ministero della Difesa, Giovanni Montalbano, che chiedeva il cellulare del padre. Oggi è accaduto altre due volte: due grandi imprenditori contattati a nome mio. Di tutto sono informati magistratura e carabinieri ma preferisco rendere pubblici i fatti perché nessuno corra il rischio di cadere nella trappola“, questo il messaggio postato su X da Guido Crosetto.

La procura di Milano ha aperto un’inchiesta per truffa aggravata, sono arrivate diverse querele e le indagini, coordinate dai carabinieri, sono in corso.

La testimonianza di Massimo Moratti

Si trattava insomma di un vero e proprio sistema per estorcere centinaia di migliaia di euro a vip e persone facoltose. È stato documentato che almeno in un caso i truffatori avevano finto dei rapimenti nel Medioriente. “Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia”, si legge in uno dei messaggi inviati alle vittime del raggiro.

Tra i truffati anche Massimo Moratti che ha commentato così l’accaduto. “Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti. Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia”, ha detto.

L’ex presidente dell’Inter ha poi glissato sulle voci secondo cui avrebbe inviato un milione di euro. “Ho fatto denuncia, aspettiamo e poi le saprò dire”, ha chiosato.