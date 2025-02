Crosetto denuncia maxi truffa a suo nome e avverte: "Non cadete nella trappola". In cosa consiste il raggiro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una maxi truffa telefonica sta coinvolgendo professionisti e grandi imprenditori, con richieste di denaro a nome del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il raggiro, che utilizza false telefonate del suo staff, ha spinto Crosetto a denunciare pubblicamente l’accaduto per evitare che altre persone cadano nella trappola. La procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti e le indagini, coordinate dai carabinieri, sono in corso.

Maxi truffa telefonica, Crosetto denuncia il raggiro

Tutto è iniziato martedì 4 febbraio, quando Crosetto ha ricevuto una chiamata da un amico imprenditore che chiedeva chiarimenti su una richiesta sospetta: la segreteria del ministro avrebbe contattato la sua azienda per ottenere il numero di cellulare personale.

“Gli dico che era assurdo, avendolo io, e che era impossibile”, ha spiegato il ministro in un post su X (ex Twitter). Dopo aver verificato, Crosetto ha avuto la conferma che nessuno del suo staff aveva effettuato tale richiesta.

Fonte foto: iStock

Una maxi truffa telefonica sta coinvolgendo professionisti e grandi imprenditori

Nelle ore successive, altri episodi simili si sono susseguiti, coinvolgendo diversi imprenditori. Uno di loro ha raccontato di essere stato contattato da un falso generale del Ministero della Difesa e di aver effettuato un bonifico ingente su un conto indicato dai truffatori.

In cosa consiste la truffa

Il meccanismo della truffa è semplice ma efficace: i truffatori si presentano come membri dello staff di Crosetto o come alti funzionari ministeriali. Utilizzano numeri di telefono con prefisso romano, apparentemente credibili, e prendono di mira imprenditori e professionisti con la capacità finanziaria di effettuare bonifici elevati.

In alcuni casi, riescono a ottenere denaro convincendo le vittime della legittimità della richiesta.

Il ministro ha spiegato che le truffe sono già andate a buon fine in alcune occasioni, con bonifici effettuati per decine di migliaia di euro. La procura di Milano ha quindi aperto un fascicolo per truffa aggravata dal danno di rilevante entità.

Il ministro: “Non cadete nella trappola”

Attraverso i suoi canali social, Crosetto ha lanciato un appello pubblico per sensibilizzare le possibili vittime.

Il ministro ha raccontato di aver autorizzato la condivisione del proprio numero di cellulare a un imprenditore che lo aveva contattato, solo per scoprire poco dopo che anche lui era stato ingannato dai truffatori.

Le indagini si stanno ora estendendo a livello nazionale per identificare il sistema organizzativo dei truffatori e bloccare ulteriori raggiri.