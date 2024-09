Maxi rissa nel Ragusano durante la festa di Santa Rosalia, morto un 21enne: almeno dodici persone coinvolte

Una maxi rissa si è conclusa con un morto: un 21enne di origine tunisina è stato ucciso a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, durante i festeggiamenti per Santa Rosalia. I fatti risalgono alla tarda serata di domenica 8 settembre. Altre due persone sono rimaste ferite. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia. Secondo le prime indiscrezioni, alla maxi rissa avrebbero partecipato almeno dodici persone.

Maxi rissa nel Ragusano, un morto

Intorno alle 20 di domenica 8 settembre a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, erano in corso i festeggiamenti per Santa Rosalia. In quel momento è scoppiata una maxi rissa durante la quale sono spuntati i coltelli.

Uno di questi ha colpito e ucciso un giovane, un 21enne tunisino, che si è accasciato tra via Garibaldi e via Giardino e ha perso la vita poco dopo. La coltellata sarebbe stata inferta al petto.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un 21enne è morto a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, dopo una maxi rissa scoppiata durante i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia

Altre due persone sono rimaste ferite. Una di esse riportava una ferita da arma da taglio alla mano ed è stata dimessa nella notte prima di lasciare l’ospedale in manette.

L’altro giovane coinvolto è ancora in ospedale con una ferita sulla testa. Secondo Repubblica non sarebbe in pericolo di vita, ma rimane piantonato dai carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni sulle indagini, tutte le persone coinvolte sarebbero di origine tunisina. Nel corso della rissa sarebbero state usate almeno due armi da taglio.

Le indagini vicine alla svolta

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma soprattutto per identificare il responsabile della coltellata che ha cagionato la morte del 21enne.

Secondo Rainews le persone che hanno partecipato alla rissa sarebbero almeno una dozzina. I carabinieri avrebbero individuato l’autore dell’omicidio. Nel corso dei rilievi, altre armi da taglio sarebbero state rinvenute. Il corpo del 21enne ucciso è stato trasportato presso l’obitorio del cimitero di Ragusa, dove verrà eseguita l’autopsia.

La tragedia di Bologna

Nella tarda serata del 4 settembre alle 22:30, nella via Piave di Bologna, un 16enne è morto dopo una rissa con alcuni coetanei. Altri due giovanissimi sono rimasti gravemente feriti.

Gli inquirenti hanno messo in stato di fermo un altro minorenne sospettato di essere l’autore dell’omicidio.