Maxi incidente in galleria a Vicoforte vicino Cuneo, almeno 8 veicoli coinvolti e 3 persone ferite

Un maxi incidente si è verificato la mattina di domenica 16 giugno a Vicoforte, in provincia di Cuneo, all’interno della galleria del Santuario. Almeno otto veicoli sono coinvolti nel sinistro e tre persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato mentre i mezzi erano in coda nell’attesa del passaggio della corsa ciclista del giro delle Valli Monregalesi. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.

Maxi incidente in galleria a Vicoforte

La notizia è rimbalzata sulle principali testate locali. ‘Quotidiano Piemontese’ scrive che i mezzi coinvolti sarebbero cinque auto e tre motociclette. I veicoli si trovavano in fila lungo la statale 28 all’interno della galleria del Santuario nell’attesa del passaggio del corteo di bici del giro delle Valli Monregalesi.

A tarda mattinata, quindi, il maxi incidente. La carambola si è verificata proprio all’interno del tunnel mentre la strada era chiusa temporaneamente per il passaggio della gara.

Per favorire i soccorsi la statale 28 è stata preclusa al transito causando non pochi disagi alla viabilità. Gli interventi per ripristinare la strada coinvolta sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Mondovì insieme ai volontari di Ceva.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze del 118, una delle quali medicalizzata, e un elisoccorso. Una coppia è stata trasportata al Cto di Torino, mentre un terzo ferito è stato elitrasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo con fratture esposte. Lo riporta ‘Cuneo24’.

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora oggetto di rilievi da parte delle autorità che in questo momento sono al lavoro all’interno della galleria.

Il caso analogo sulla A26

Recentemente un’altra galleria è stata teatro di un incidente. Il 30 maggio, infatti, due camion si sono scontrati sull’autostrada A26 all’interno di un tunnel tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, tra il Piemonte e la Liguria.

Fortunatamente lo scontro non aveva prodotto feriti, ma numerosi erano stati i disagi gravati sul traffico con almeno 10 km di coda.