Incidente tra camion sull'autostrada A26 tra Masone e Ovada in galleria: traffico in tilt e code chilometriche

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Incidente in galleria che ha coinvolto due camion sull’autostrada A26 avvenuto tra Masone e Ovada nella mattina di oggi, giovedì 30 maggio, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. Lo scontro, verificatosi sul tratto in direzione Gravellona Toce, ha visto il tamponamento tra due camion che però non ha causato feriti. Importanti conseguenze sul traffico, con una coda di 10 chilometri in direzione Nord.

Incidente in galleria tra camion sulla A26 tra Masone e Ovada

Sull’autostrada A26 nella mattina di oggi giovedì 30 maggio si è verificato un incidente tra camion nel tratto tra Masone e Ovada, rispettivamente in Liguria e in Piemonte.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 in corrispondenza di uno scambio di carreggiata nella galleria Castello, e ha coinvolto due mezzi pesanti.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il tratto autostradale tra Masone e Ovada

Nello specifico si sarebbe trattato inizialmente di un tamponamento tra due camion in direzione Gravellona Toce, che però non avrebbe causato feriti.

Traffico in tilt e code di 10 chilometri dopo l’incidente

In seguito all’incidente il traffico è in tilt, con code che al momento sono arrivate a 10 chilometri in direzione Nord.

La circolazione è infatti completamente ferma tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada, con le autorità che consigliano di entrare a Ovada in direzione Gravellona Toce.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico oltre ai mezzi di soccorso per l’assistenza a eventuali feriti.

Code chilometriche in A7

Per chi è diretto a Milano e Torino è consigliata la percorrenza della A7, dove però al momento si registrano code di 6 chilometri per lavori tra il bivio per la A12 e Busalla verso Milano.

Autostrade per l’Italia segnala anche 4 chilometri di coda tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre sulla A7 Milano-Genova.

Nella mattina di ieri mercoledì 29 maggio un incidente sull’autostrada A1 a Figline Valdarno aveva coinvolto sette mezzi tra tir e vetture, causando due morti e 10 chilometri di coda.