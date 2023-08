Maxi incendio vicino all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, disagi per i ritardi nei voli: la situazione

Un maxi incendio scoppiato nei pressi del fiume Enas, vicino all’aeroporto di Olbia–Costa Smeralda, sta causando non pochi disagi nei voli per la Sardegna. Nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto le fiamme ancora divorano l’isola, con il fumo che ha lambito le piste di atterraggio costringendo al dirottamento del traffico aereo causando inevitabilmente dei ritardi.

Incendio vicino all’aeroporto di Olbia

Come riportato in apertura, un incendio nei pressi dell’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda sta causando non pochi disagi al traffico aereo.

Le fiamme sono divampate nei pressi del fiume Enas, con il fumo che è arrivato a lambire le piste di atterraggio costringendo alla chiusura temporanea dello scalo aeroportuale.

Come riporta ‘L’Unione Sarda’, il fumo sprigionato dal rogo ha limitato la visibilità per i voli in arrivo, per questo lo scalo è rimasto chiuso per più di un’ora.

Le operazioni di spegnimento sono state messe a dura prova per via del forte vento di maestrale che in questi giorni sta tenendo sotto scacco l’isola.

Le operazioni di spegnimento

Per contenere l’emergenza e spegnere le fiamme, sul posto sono intervenute le squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile insieme a volontari e al corpo forestale.

Per domare l’incendio, inoltre, sono stati impiegati due elicotteri del sistema regionale antincendio e un Canadair.

Chiuso lo svincolo Sassari-Olbia per un altro incendio

Per favorire le operazioni, le autorità hanno chiuso al traffico lo svincolo Sassari-Olbia, più precisamente sulla circonvallazione 131 in località Sa Corroncedda.

Il motivo è legato ad un altro incendio sul quale stanno intervenendo i vigili del fuoco di Olbia. Le fiamme, in questo caso, si trovavano in prossimità della frazione Berrinceddu, ma fortunatamente senza conseguenze per i residenti che non sono stati evacuati.

La Sardegna è già stata teatro di incendi nelle prime settimane di agosto, con alcune famiglie evacuate dalla provincia di Nuoro.

I voli dirottati

Come riporta ‘Il Riformista’, per la scarsa visibilità dovuta al fumo scaturito dall’incendio sono stati dirottati tre voli: un Lufthansa proveniente da Roma e altri due della compagnia Volotea.

Altri voli hanno subito ritardi sia in partenza che in arrivo.

Lo scalo è stato riaperto

Come riporta ‘Ansa’, l’allarme è rientrato e lo scalo Olbia-Costa Smeralda è stato riaperto.

La protezione civile e i vigili del fuoco hanno ritenuto che l’attività dell’aeroporto può riprender senza ulteriori ritardi e dirottamenti per i voli in arrivo.