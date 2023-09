Maxi incendio alla Ca.Re di Carpi: 20 squadre dei vigili del fuoco sul posto, "non mangiate ortaggi"

Un vasto incendio si è sviluppato alla Ca.Re (società composta da Aimag e Garc), l’impianto di trattamento rifiuti che sorge a fianco della statale Romana nel tratto che va da Fossoli a Novi di Modena.

Il rogo si è sprigionato nel pomeriggio

Le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi intorno alle 17 di sabato 30 settembre. In cielo si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

Per placare l’incendio si sono precipitate sul posto ben venti unità dei Vigili del fuoco da Carpi, Modena, Mirandola e Finale Emilia.

In supporto ai soccorsi autobotti e carro Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico).

Stop alla circolazione

La circolazione è stata fermata tra via dei Grilli e via Valle. Secondo le prime notizie trapelate, non ci sarebbero persone ferite o intossicate. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.

Non è la prima volta che la Ca.Re di Carpi viene interessata da un enorme incendio. Era già capitato circa 10 anni fa, nel 2013.

Gli avvisi dal comune di Carpi e dai vigili del fuoco

Dal Comune di Carpi avvisano: “Chiusa la Romana nord nel tratto compreso tra via Grille e via Valle per un incendio della ditta Ca.Re. SI INVITA A LIBERE LE STRADE CIRCOSTANTI L’IMPIANTO E A NON AVVICINARSI ALL’INCENDIO PER FAR FOTO E VIDEO”.

I vigili del fuoco hanno invece raccomandato alle persone che abitano nelle vicinanze o che sono interessate dalla colonna di fumo di tenere chiuse le finestre e non mangiare ortaggi del proprio orto.

