Incendio alla Scavolini di Pesaro, evacuati i dipendenti dello stabilimento: si alza colonna di fumo nero

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un incendio è divampato in uno dei padiglioni di uno stabilimento marchigiano della nota azienda Scavolini. Le fiamme hanno formato una grande colonna di fumo nero, visibile da tutta la zona industriale. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, bisognerà poi capire le cause che hanno causato la nascita del rogo.

L’incendio nello stabilimento Scavolini

Una grande, alta e densa colonna di fumo, visibile da ogni parte della zona industriale di Chiusa di Ginestreto, frazione del comune di Pesaro, co-capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche.

Alle prime avvisaglie dell’incendio, i lavoratori presenti nello stabilimento si sono messi in salvo uscendo dalla struttura, mentre sul posto accorrevano i vigili del fuoco con quattro mezzi da Pesaro, tre camion e un’autoscala, e con il supporto della sezione di Urbino.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di industriale di Chiusa di Ginestreto, frazione del comune di Pesaro, dove si trova lo stabilimento della Scavolini nel quale è scoppiato un incendio

Tutta l’area interessata dalle fiamme, quella adiacente il padiglione numero 2 dello stabilimento, è stata evacuata e transennata, per permettere ai vigili del fuoco di lavorare allo spegnimento dell’incendio.

Una dinamica ancora da ricostruire

Le fiamme che hanno avvolto lo stabilimento, che si trova in via Risara, al confine tra i comuni di Pesaro e Montelabbate, sarebbero scaturite dal tetto del padiglione numero 2 della nota azienda produttrice di cucine.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno dato vita alle fiamme, ma sembrerebbe che sul tetto della struttura in questione fossero al lavoro degli operai, intenti nelle operazioni di bitumatura della copertura.

Incendio domato, non ci sono feriti

L’incendio è divampato intorno alle ore 15 di oggi, mercoledì 27 settembre, e grazie anche al massiccio intervento dei vigili del fuoco e dei loro mezzi, intorno alle 17:30 il rogo è stato domato.

Dai primi rilievi effettuati sembra che i danni alla struttura siano limitati, grazie anche all’opera di contenimento delle fiamme. I lavoratori presenti nella struttura sono tutti usciti indenni, e non si segnalano feriti né intossicati.

Bisognerà ora attendere i risultati dei rilievi che verranno effettuati all’interno del padiglione interessato per capire le modalità dalle quali è nata la fiamma che ha dato poi vita all’incendio.