Maxi furto nella boutique di Valentino a Roma, colpo in centro: il bottino della rapina a piazza di Spagna

Svaligiata la boutique di Valentino di piazza di Spagna. Il famoso negozio di lusso nel cuore di Roma è stato oggetto di un furto da decine di migliaia di euro nella serata di venerdì 8 novembre. Sul posto è intervenuta prima la vigilanza che ha poi contattato il 112.

Il furto a Roma

Sul furto indaga il commissariato Trevi. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero state rubate borse dai cassetti e dalle mensole per un valore stimato in circa 140mila euro.

L’episodio è avvenuto a qualche giorno di distanza da un altro furto di borse di alta moda a Roma. Ad essere saccheggiata nella serata di lunedì 4 novembre è stata l’abitazione di un dipendente di Fendi in via Marmorata: i lardi sono andati a colpo sicuro, portando via articoli di lusso per un valore complessivo di circa 40mila euro.

Agenti di polizia davanti alla boutique di Valentino in piazza di Spagna

La boutique di piazza di Spagna

La maison di alta moda si è traferita a piazza di Spagna dallo storico punto vendita di via Condotti, la principale via dello shopping di lusso di Roma, in quella che è considerata una delle boutique più grandi del mondo.

Il punto vendita è stato inaugurato nel 2015 con una festa e una sfilata prima dell’apertura al pubblico dell’innovativo Concept Store sviluppato da David Chipperfield Architects insieme agli ex direttori Creativi di Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

Il palazzo di Valentino

Il palazzo all’angolo tra piazza di Spagna e piazza Mignanelli era stato acquistato per circa 100 milioni di euro nel 2013 dal fondo sovrano del Qatar proprietario del marchio Valentino.

Si tratta di una boutique di 1.470 metri quadrati (1.865 mq compreso il seminterrato) che, come descritto dal brand, “unisce vecchio e nuovo al fine di generare un’atmosfera come quella di un Palazzo, lontano dal modello dello showroom e volto a promuovere un nuovo formato di vendita, diversa da quello del solito negozio strutturato per una vendita al dettaglio più tradizionale”.