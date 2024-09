Max Giusti svela retroscena e trucchi di Affari Tuoi per evitare le vincite: "Godevo, mica erano soldi miei"

Quali sono i meccanismi che governano Affari Tuoi, il popolare quiz show di Rai Uno lasciato da Amadeus ed ereditato da Stefano De Martino? A svelare alcuni curiosi ‘trucchi‘ del programma ci ha pensato il comico e conduttore Max Giusti, che conosce molto bene la trasmissione, avendola guidata dal 2008 al 2013.

‘Trucchi’ usati ad Affari Tuoi, le rivelazioni di Max Giusti

Il comico e imitatore romano è intervenuto al podcast “Tintoria”, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. In particolare ha spiegato come funziona la questione relativa al budget per la produzione del quiz show e in che modo interagiscono il “Dottore” e il presentatore durante il gioco.

“Ogni gioco ha un budget, quello di Affari Tuoi era molto alto: 33mila euro a puntata, cioè ogni puntata aveva la possibilità di costare 33mila euro”, ha affermato Max Giusti.

Fonte foto: ANSA

Affari Tuoi e le gambe tremanti del “Dottore”

Sempre secondo quanto narrato dal comico, quando venivano distribuite maxi vincite non tutti erano contenti in Rai.

“Quindi che succedeva – ha aggiunto Giusti – se avevano vinto da poco, cercavano di levargli ‘sti soldi perché 500mila, 500mila…”

Tra l’altro, stando sempre al discorso del comico capitolino, pure il “Dottore” non era del tutto tranquillo quando venivano vinte somme grosse.

Così Giusti: “E tu vedevi il ‘Dottore’ che diceva: “Bene, ma tu non lasceresti questo pacco numero 13, dove dentro c’erano i 300mila, in cambio di”. E se la risposta era no quello mi tremava sotto e cercava il sistema per cambiare”.

Giusti: “Ho visto dirigenti andarsene dopo la vincita di 500mila euro”

L’imitatore romano ha infine dichiarato di aver assistito a situazioni assai curiose con protagonisti pezzi grossi di Viale Mazzini nel corso delle puntate in cui ci sono state delle maxi vincite ad Affari Tuoi.

“A volte – ha svelato Giusti – ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500mila che piangevano perché non sapevano come fare. Io godevo come un pazzo perché tanto mica erano soldi miei, che me frega”.