Mauro Coruzzi in arte Platinette di nuovo ricoverato in ospedale dopo l'ictus: come sta, il video messaggio

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è di nuovo ricoverato per accertamenti. L’annuncio arriva direttamente da lui tramite un video messaggio sui social, dove, dal letto d’ospedale, aggiorna i suoi follower. Nonostante le difficoltà nel parlare, dovute probabilmente all’ictus ischemico che lo ha colpito a marzo 2023, l’opinionista televisivo non ha perso la sua ironia.

Mauro Coruzzi, video messaggio dall’ospedale

A dare l’annuncio del nuovo ricovero è stato lo stesso Coruzzi, che martedì 25 febbraio ha condiviso un video sui suoi profili social. Nel filmato, Platinette, visibilmente provato ma sempre ironico, scherza sul tempismo del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo.

“Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto a dire la verità”, ha detto nel video.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, durante un’apparizione in tv

L’opinionista televisivo ha poi rassicurato i suoi fan: “Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?”.

Nel post che accompagna il video, Platinette ha citato la canzone La cura per me di Giorgia, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

Platinette e l’ictus del 2023

Nel marzo 2023 Coruzzi era stato colpito da un ictus ischemico, che lo aveva costretto a un lungo periodo di riabilitazione. Da allora, ha documentato sui social il percorso di recupero, raccontando le difficoltà affrontate e la determinazione nel voler tornare alla normalità.

In un’intervista rilasciata mesi dopo, aveva raccontato: “Passano i giorni e senti che qualcosa si muove e qualcosa no. È la tua volontà di farcela che fa la differenza”.

Come sta Mauro Coruzzi

Attualmente Platinette è ricoverato per accertamenti e controlli legati alle conseguenze dell’ictus.

Sebbene il video mostri qualche difficoltà nel parlare, il suo atteggiamento positivo lascia intendere che la situazione sia sotto controllo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, ma il messaggio condiviso fa ben sperare in un rientro a casa nelle prossime settimane.