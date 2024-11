Matteo Salvini vestito come Donald Trump, polemiche per il Question Time alla Camera: "Imbarazzante"

Matteo Salvini è da sempre un estimatore di Donald Trump, anche se il presidente Usa – in passato – ha elogiato sempre e solo Giuseppe Conte (storpiandone anche il nome su Twitter), senza considerare granché il leader della Lega. Nonostante questo, il ministro dei Trasporti si è presentato al Question Time alla Camera vestito proprio come il tycoon nel giorno della vittoria alle elezioni negli Stati Uniti: completo blu e cravatta rossa. L’outfit non è passato inosservato, tanto da scatenare la critica di Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, che l’ha definito “imbarazzante“.

Matteo Salvini alla Camera vestito da Donald Trump

Mercoledì 6 novembre Matteo Salvini si è recato alla Camera per il Question Time legato ai trasporti, in particolare alla sicurezza sui treni alla luce dei recenti fatti di cronaca, non ultimo quello del capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti.

La particolarità è che il leader della Lega ci è andato vestito proprio come Donald Trump: completo blu e iconica cravatta rossa, il colore dei repubblicani.

Fonte foto: ANSA Donald Trump e Matteo Salvini, insieme a Filadelfia nel 2016

L’intenzionalità l’ha confermata lui stesso, giustificando così l’outfit: “È una bella cravatta. Ieri è stata una giornata storica da tutti i punti di vista. È stata una nottata eccezionale“, riferendosi a quella elettorale.

Ripreso da Askanews, Salvini ha definito la vittoria di Trump “una buona notizia per tutti, anche per quelli che adesso si stanno facendo camomille, tisane e Maalox“.

E a chi gli ha chiesto se il colore della cravatta fosse un omaggio alla vittoria del Milan contro il Real Madrid, il leader della Lega ha aggiunto di non aver visto la partita perché “Francesca (Verdini, la compagna, ndr) mi ha fatto vedere un altro programma. Mi aspettavo più la vittoria di Trump che quella del Milan…”.

La polemica con Faraone di Italia Viva: “Imbarazzante”

Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha sottolineato la mossa stilistica di Salvini scagliandosi contro di lui su Facebook: “È venuto in Parlamento a rispondere al Question Time sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara, ‘vestito’ da Trump, per inneggiare al nuovo presidente degli Stati Uniti. Così prima di attaccare con le trazzere, i passaggi a livello e i binari, non ce l’ha fatta a non dire che ‘oggi è una bella giornata’. Anche se non c’entrava niente. Imbarazzante“.

Matteo Salvini pronto a volare negli Stati Uniti da Donald Trump

Salvini ha poi ammesso di non aver ancora sentito Donald Trump perché “è tardi, penso che abbia passato ore impegnative”, aggiungendo poi che “sicuramente un viaggio negli Stati Uniti è una cosa a cui stiamo lavorando”.

E a chi gli ha domandato se si sente più trumpiano di Giorgia Meloni, Salvini ha risposto: “Non c’è la corsa alla trumpianità. Sono contento, tra mille ironie di qualche fine politologo e famoso giornalista, di non aver mai nascosto le mie simpatie per Trump”.