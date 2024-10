Matteo Salvini al raduno della Lega a Pontida: la frase sui litigi nel governo Meloni e l'accusa alla sinistra

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Matteo Salvini ha parlato al raduno della Lega a Pontida. Il leader del partito non poteva mancare al consueto appuntamento e, di fronte ai suoi fedelissimi, ha fatto il punto sul Governo Meloni e ha accusato la sinistra.

Matteo Salvini a Pontida: le parole del leader della Lega

Anche nel 2024, i militanti della Lega si sono dati appuntamento a Pontida in provincia di Bergamo per la 36esima edizione della manifestazione.

Oltre al segretario del partito, Matteo Salvini, hanno presenziato anche altri leader sovranisti europei come l’ungherese Orbàn e l’olandese Wilders

Cos’è successo al raduno di Pontida: il mantra di Salvini

Matteo Salvini è salito sul palco di Pontida alle 13.45. Il mantra del vicepremier è stato: “Noi non molliamo”, ripetuto cinque volte. “Siamo qua e saremo qui per i prossimi 40 anni”, ha detto.

Salvini ha quindi proceduto a ringraziare Umberto Bossi e Roberto Maroni per aver accompagnato il partito fino a lì, una “storia di coraggio e di coerenza”, quella della Lega.

“Dopo trent’anni di battaglie l’autonomia è realtà e legge dello Stato, non si torna indietro. È futuro, è merito, è efficienza. Chi ha paura sono i politici di sinistra che rubano da cinquant’anni”, questo il messaggio principale che Salvini ha voluto far passare con annesso attacco all’opposizione. Per Salvini la sinistra parla di diritti ma si dimentica dei doveri, come quelli di rispettare insegnanti, imprenditori, agricoltori e famiglie.

Il vicepresidente sul governo Meloni e le liti

Impossibile non tornare anche sulla stabilità del Governo Meloni, che, secondo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è “compatto”. “La Lega al governo è garanzia di tutela di chi ha bisogno”, ha ribadito.

Amici prima che alleati, questo il quadro dipinto da Salvini circa l’attuale formazione al governo. Poi l’ammissione: “Ogni tanto discutiamo ma poi si trova sempre la soluzione”.

Su immigrazione e Ius Scholae, ha chiarito come la ricetta per i prossimi anni non sia quella di concedere più cittadinanze o “regalarle più facilmente” ma di poterle “revocare a quelli che delinquono in casa nostra”. Sulla legge di bilancio invece il segretario del Carroccio assicura che l’obiettivo è quello di abbassare le tasse alle partite Iva e aumentare gli stipendi ai lavoratori. “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, la paghino i banchieri e non gli operai”, ha chiosato.