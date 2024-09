Matteo Salvini a processo per il caso Open Arms, previsione di Toninelli sulla condanna al leader della Lega

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si è lanciato in una previsione sul processo che vede coinvolto Matteo Salvini in merito al caso Open Arms.

La previsione di Toninelli sul processo a Salvini sul caso Open Arms

Nel pomeriggio di lunedì 16 settembre, Danilo Toninelli ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook, intitolato “Ancora due parole su Salvini e Open Arms”.

Nel filmato, l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto una previsione sull’esito del processo che vede protagonista il leader della Lega: “Certamente Salvini non verrà mai condannato. Gli daranno magari una sanzioncina piccolina, di sicuro non per sequestro di persona”.

Perché il caso Open Arms serve a Salvini (secondo Toninelli)

Nel video pubblicato su Facebook, Danilo Toninelli ha anche spiegato perché il caso Open Arms “serve” a Matteo Salvini.

Le sue parole: “Questa roba qua gli serve come il pane perché è in picchiata nei consensi, ovviamente la gente ha capito il soggetto che è. A lui gli serve questa roba qua perché gli serve far tornare la gente a credere che lui era un difensore patriota che difendeva la nazione con i suoi confini”.

Ancora Toninelli: “Il video che ha fatto, con quello sfondo nero, che finisce con la sedia elettrica e in sovraimpressione le parole che compongono l’articolo 52 della Costituzione, che dice che i cittadini hanno il sacro dovere di difendere la nazione… Lui dice che l’ha fatto e per questo è colpevole. No, Salvini, prima di tutto quell’articolo riguarda un’aggressione esterna alla Nazione e non una piccola imbarcazione con su 147 disgraziati che cercavano di sbarcare in Italia. Secondo, tu non hai mai difeso i confini nazionali, hai solo fatto qualche tweet ed evitato di aprire qualche porto mentre il 90-95% degli sbarchi invece continuava perché non c’era immigrazione sulle ONG”.

L’appello di Danilo Toninelli ai cittadini

Il video di Danilo Toninelli si chiude con queste parole: “Non fatevi fregare ragazzi, è veramente un condensato di propaganda quel video. (…) Ricordatevi che oggi non è più ministro dell’Interno, è ministro dei Trasporti e non sta facendo di fatto niente per le nostre infrastrutture”.

Toninelli ha aggiunto ancora su Matteo Salvini: “Pensate alla vostra vita quotidiana, quando prendete la macchina per andare al lavoro, il treno per andare al lavoro o comunque tutte le nostre infrastrutture stradali o ferroviarie. Siamo veramente un paese da terzo mondo e lui ne è responsabile”.