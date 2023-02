Matteo Messina Denaro sbugiarda Salvatore Baiardo: il boss lo smentisce in carcere durante la chemioterapia

Matteo Messina Denaro parla dal carcere. Durante una delle sessioni di chemioterapia, che sono parte dei trattamenti che gli sono stati concessi per il tumore al colon che lo affligge, il boss di Cosa Nostra ha smentito il ruolo e le parole di Salvatore Baiardo.

“Baiardo dice stupidate”. Questo in sintesi il giudizio di Matteo Messina Denaro sull’ex uomo di fiducia dei fratelli Graviano.

Ben prima dell’arresto, Baiardo aveva parlato al programma di La7 ‘Non è l’Arena’, condotto da Massimo Giletti (che ha svelato alcuni messaggi vocali del boss).

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti, conduttore di ‘Non è l’Arena’ su La7

L’ex mafioso aveva rivelato che Matteo Messina Denaro fosse malato, dettaglio poi rivelatosi vero, e che si sarebbe presto accordato con le autorità per farsi arrestare in cambio dell’abrogazione dell’ergastolo ostativo.

Secondo il boss, come riporta il ‘Corriere della Sera’ però “Baiardo non sapeva niente. Non poteva sapere che avevo un tumore. Per la semplice ragione che a casa mia che ero malato lo sapevano in cinque”.

La malattia di Matteo Messina Denaro

Le parole di Matteo Messina Denaro sarebbero confermate anche dalle carte dell’inchiesta dell’Antimafia, che ha portato al suo arresto.

I carabinieri del Ros sarebbero infatti venuti a conoscenza del tumore del capo di Cosa Nostra proprio tramite intercettazioni ambientali tra i familiari.

Come faceva dunque Baiardo a sapere della malattia di Matteo Messina Denaro? Secondo il boss, semplicemente, non lo sapeva. Avrebbe tirato a indovinare, senza avere prove di nessun tipo o aver carpito alcun indizio.

Baiardo e l’incontro con Paolo Berlusconi

Le rivelazioni su Matteo Messina Denaro non sono le uniche dichiarazioni di Baiardo ritenute dalle autorità non del tutto attendibili.

Il braccio destro dei fratelli Graviano ha più volte affermato di aver provato a contattare Silvio Berlusconi nel 2011. Prima tramite una chiamata a Palazzo Chigi, e poi con un incontro con il fratello del Cavaliere, Paolo.

Gli investigatori hanno effettivamente trovato tracce della telefonata effettuata al centralino della sede del governo. In sé pero questo non prova nulla: chiunque può chiamare quel numero in qualsiasi momento. L’incontro invece è stato smentito dall’avvocato Ghedini, ma confermato al contrario da alcuni agenti della scorta di Paolo Berlusconi.