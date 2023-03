Matteo Messina Denaro in ospedale a L'Aquila per esami clinici: le condizioni del boss col tumore al colon

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Prima uscita dal carcere di massima sicurezza di L’Aquila, per motivi sanitari, per il boss Matteo Messina Denaro. L’ex latitante, dal 17 gennaio al 41 bis nel capoluogo abruzzese dopo l’arresto a Palermo, si è sottoposto a una visita al San Salvatore per monitorare lo stato di salute conseguente al tumore al colon di cui è affetto.

Messina Denaro in ospedale a L’Aquila

Il controllo è avvenuto nella giornata di martedì 28 febbraio 2023. Il boss, trasferito dal carcere di massima sicurezza al piccolo prefabbricato G8 dell’ospedale San Salvatore, è stato sottoposto a diversi esami.

Dalle 9 alle 16, infatti, Messina Denaro ha svolto diversi esami come tac ed ecocardiogramma per cercare di valutare le sue condizioni dopo le tre sedute di chemioterapia effettuate all’interno dell’ambulatorio del carcere che lo ospita.

Come sta Messina Denaro

È passato quasi un mese dall’ultimo ciclo di chemioterapia effettuato in carcere e ora, per Messina Denaro, è arrivato il momento di un primo bilancio. Lo stato di salute del 60enne, per molti considerato grave a causa della malattia, è stato oggetto di controllo accurato nella giornata di martedì 28 febbraio 2023, con i medici che sono giunti a un parere concorde.

Per i sanitari del San Salvatore, infatti, il 60enne sarebbe in buone condizioni, col fisico che avrebbe risposto positivamente alle cure fin qui effettuate in carcere.

Dal carcere all’ospedale, massima allerta

Quella di martedì 28 febbraio 2023 è stata una giornata impegnativa per le forze dell’ordine che si sono dovute occupare del trasferimento di Matteo Messina Denaro dal carcere al San Salvatore per gli esami del caso.

Il boss, poco prima delle 9, ha lasciato la struttura con un cordone ingente di uomini dell’arma che hanno prima recintato il prefabbricato G8 e poi controllato con discrezione e nella totale sicurezza gli utenti transitati nella zona.

Al termine delle visite Messina Denaro è stato ricondotto in cella dove, nelle prossime settimane, proseguirà con le cure presso l’ambulatorio costruito in occasione del suo arrivo in struttura. La sede all’interno del carcere, però, non è allestita con tac o apparecchiature mediche sofisticate, quindi per i prossimi esami strumentali dedicati il boss sarà trasferito nuovamente per qualche ora al San Salvatore di L’Aquila.