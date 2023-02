Matteo Messina Denaro in gravi condizioni di salute, la nipote-avvocata: "Non so se lo stanno curando bene"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

A quasi un mese dall’arresto di Matteo Messina Denaro, le condizioni del boss di Cosa Nostra sarebbero peggiorate. Lo rivela la nipote e avvocata Lorenza Guttadaura, puntando il dito contro le presunte mancate cure mediche fornite dal regime carcerario.

Matteo Messina Denaro sarebbe in gravi condizioni

La parante e legale di fiducia dell’ormai ex latitante mafioso ha parlato per la prima volta con RaiNews24. L’argomento principale è stato il primo interrogatorio avvenuto nel carcere de L’Aquila il 13 febbraio 2023, condotto dal procuratore Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido.

I due hanno definito Matteo Messina Denaro come “lucido, sereno e con tutte le cure necessarie”. Un’analisi contestata dalla Guttadauro, secondo cui le condizioni del boss di Cosa Nostra “sono molto gravi“.

Fonte foto: ANSA Matteo Messina Denaro il giorno del suo arresto, il 16 gennaio 2023

La stessa, ha sollevato dubbi circa la situazione del capomafia: “Non credo che la cella possa essere paragonata a un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene“. Messina Denaro è malato da tempo ed è stato arrestato proprio mentre si stava sottoponendo a cure chemioterapiche.

Come è andato il primo interrogatorio del boss

Le condizioni di salute di Messina Denaro sono fragili e a testimoniarlo nelle scorse settimane ci hanno pensato anche le parole della responsabile della clinica di Palermo, secondo la quale al boss resterebbe poco da vivere.

A maggior ragione, i pm sono interessati a portare avanti gli interrogatori del mafioso più ricercato degli ultimi 30 anni. Durante il primo colloquio, avrebbe parlato per oltre un’ora e risposto alle domande del procuratore e dell’aggiunto.

Tuttavia, per ora non sarebbero emersi contributi significativi: il verbale non è stato neppure secretato e secondo l’avvocato Luigi Li Gotti, storico difensore dei pentiti di Cosa nostra (tra gli altri Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo e Giovanni Brusca), non collaborerà mai con la giustizia.

Arrestato anche il medico di Messina Denaro

Nei giorni scorsi, sempre legata alle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, è arrivata notizia dell’arresto del suo medico, Alfonso Tumbarello. Il dottore, ora in pensione, è accusato di aver firmato per anni le ricette che hanno consentito le cure all’ex boss di Castelvetrano durante la sua latitanza.

I reati contestati a suo carico sono concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Il medico, stando a quanto scritto dal gip di Palermo, sapeva per chi erano quelle ricette, che hanno consentito al boss di essere operato nel 2020 e iniziare le terapie oncologiche alla clinica Maddalena.

Terapie che stanno proseguendo in carcere, in un ambulatorio nell’istituto di massima sicurezza dell’Aquila realizzato in una stanza di fronte alla sua cella nella quale è rinchiuso in regime di 41bis. Secondo quanto riportato, la sua salute è monitorata da un’equipe dell’ospedale del capoluogo abruzzese.