Matteo Bassetti se la prende ancora con Tamberi: la reazione allo sfogo dell'atleta su dieta e calcoli renali

Il professore e infettivologo Matteo Bassetti di nuovo contro Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi dopo che l’atleta, nelle scorse ore, è tornato a parlare della dieta che segue e del problema avuto alle Olimpiadi relativo ai calcoli renali.

Bassetti di nuovo contro Tamberi dopo le frasi sulla dieta e i calcoli renali

Tamberi, nei giorni scorsi, ha sostenuto che la dieta ferrea che ha seguito non c’entra nulla con i calcoli renali. Dopodiché ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha spiegato dettagliatamente il suo regime alimentare.

Bassetti, rilanciando su Facebook un articolo su quanto detto dall’atleta dal titolo “Dieta sotto controllo, con i calcoli non c’entra niente: letto tante falsità”, ha ‘bacchettato’ nuovamente lo sportivo usando toni sarcastici.

“Ma lo è o lo fa? Un bel tacer non fu mai scritto…”, ha tuonato l’infettivologo.

Il medico: “Ma perché Tamberi non fa l’atleta e basta?”

Anche in una storia Instagram ha punzecchiato il campione azzurro: “Peccato che il primo a dire cavolate sia stato proprio Tamberi. Ma perché non fa l’atleta e basta?“.

Il primo scontro tra Tamberi e Bassetti

Non è la prima volta che Bassetti critica Tamberi. Anche una settimana fa, quando l’azzurro sostenne che i calcoli renali hanno a che fare con l’aumento di peso e non con la perdita di chili, venne strigliato dal medico.

“Giusto per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi… È l’aumento di peso che porta a un maggiore rischio di coliche renali non la perdita di peso…”. Questa la frase scritta da Tamberi che fece sobbalzare Bassetti.

Fonte foto: ANSA

“Ho tifato come tutti gli italiani per Tamberi – ha scritto il medico sui social – e mi spiace per i problemi medici che hanno compromesso la sua olimpiade. Tuttavia quando un atleta si improvvisa medico, dicendo che è solo l’obesità che può provocare calcoli ai reni, invade un campo non suo, dicendo oltretutto cose inesatte”.

“Una perdita rapida di peso – ha sottolineato Bassetti – può favorire la comparsa dei calcoli renali. La perdita di peso implica anche una perdita di acqua e può determinare maggior rischio di calcolosi renale per la minore possibilità di eliminare le scorie e far precipitare i cristalli che determinano la comparsa dei calcoli stessi”.

“Per alzare l’asticella della comunicazione medico scientifica occorre competenza e studio”, ha concluso l’infettivologo.